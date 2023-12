Президент Еврокомиссии прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев.

Об этом она рассказала в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Это третий визит фон дер Ляйен в Киев с начала полномасштабной войны России.

"Столько всего изменилось. Украина теперь кандидат на вступление в ЕС. Мы обсудим с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем, как продолжать сближать наши экономики и людей, пока Украина движется к вступлению", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

🇺🇦 In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war.



So much has changed.

Ukraine is now a 🇪🇺 candidate.



I’ll discuss with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal how to continue getting our economies and people closer while Ukraine progresses towards accession. pic.twitter.com/zs9tMm0Mx1