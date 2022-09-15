Президентка Єврокомісії прибула до Києва

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва.

Про це вона розповіла у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Це третій візит фон дер Ляєн до Києва від початку повномасштабної війни Росії.

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"Стільки всього змінилося. Україна тепер кандидат на вступ до ЄС. Я обговорю з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем, як продовжувати зближувати наші економіки та людей, поки Україна рухається до вступу", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

🇺🇦 In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war.



So much has changed.

Ukraine is now a 🇪🇺 candidate.



I’ll discuss with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal how to continue getting our economies and people closer while Ukraine progresses towards accession. pic.twitter.com/zs9tMm0Mx1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022

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Напередодні Урсула фон дер Ляєн виступила у Європарламенті із щорічним зверненням "Про становище Союзу", у центрі якого була боротьба із викликами, які створює режим Путіна.

Виступаючи вона сказала, що Путін програє свою загарбницьку війну, а Україна та Європа її виграють.

Вона також заявила, що Європейський Союз продовжить підтримку України та посилюватиме санкції проти РФ, які вже завдали їй величезної шкоди.

У своїй промові президентка Єврокомісії оголосила про виділення 100 мільйонів євро на відновлення розбомблених шкіл в Україні та анонсувала візит до Києва в четвер.