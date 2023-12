Президентка Єврокомісії прибула до Києва

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва.

Про це вона розповіла у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Це третій візит фон дер Ляєн до Києва від початку повномасштабної війни Росії.

"Стільки всього змінилося. Україна тепер кандидат на вступ до ЄС. Я обговорю з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем, як продовжувати зближувати наші економіки та людей, поки Україна рухається до вступу", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

🇺🇦 In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war.



So much has changed.

Ukraine is now a 🇪🇺 candidate.



I’ll discuss with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal how to continue getting our economies and people closer while Ukraine progresses towards accession. pic.twitter.com/zs9tMm0Mx1