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Президентка Єврокомісії прибула до Києва

"Європейська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 09:55
Президентка Єврокомісії прибула до Києва
Урсула фон дер Ляєн у Києві, фото з Twitter Ursula von der Leyen

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва.

Про це вона розповіла у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Це третій візит фон дер Ляєн до Києва від початку повномасштабної війни Росії.

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"Стільки всього змінилося. Україна тепер кандидат на вступ до ЄС. Я обговорю з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем, як продовжувати зближувати наші економіки та людей, поки Україна рухається до вступу", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

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Напередодні Урсула фон дер Ляєн виступила у Європарламенті із щорічним зверненням "Про становище Союзу", у центрі якого була боротьба із викликами, які створює режим Путіна. 

Виступаючи вона сказала, що Путін програє свою загарбницьку війну, а Україна та Європа її виграють.

Вона також заявила, що Європейський Союз продовжить підтримку України та посилюватиме санкції проти РФ, які вже завдали їй величезної шкоди.

У своїй промові президентка Єврокомісії оголосила про виділення 100 мільйонів євро на відновлення розбомблених шкіл в Україні та анонсувала візит до Києва в четвер.

Теми: ЄвропаКиївміжнародна спільнотаміжнародні відносини
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