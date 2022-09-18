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Разведка Британии объяснила ракетные удары РФ по гражданской инфраструктуре Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 18 сентября 2022, 09:52

Столкнувшись с неудачами на передовой, Россия расширила цели, по которым она готова нанести удары, объектами гражданской инфраструктуры.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Россия запустила несколько тысяч ракет большой дальности против Украины с 24 февраля 2022 года. Однако за последние семь дней Россия увеличила количество атак против гражданской инфраструктуры даже там, где она, вероятно, не ожидает немедленного военного эффекта.

В эту категорию входили удары по электросети и дамбе на реке Ингулец в Кривом Роге.

"Столкнувшись с неудачами на передовой, Россия, вероятно, расширила локации, по которым она готова нанести удары, пытаясь прямо подорвать моральный дух украинского народа и правительства", - говорится в обзоре британского ведомства.

Директор разведывательного управления министерства обороны США Скотт Берриер считает, что из-за последних неудач российских сил на поле боя может наступить момент, когда Владимир Путин будет вынужден изменить цели войны в Украине.

В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что план войны против Украины "корректировке не подлежит" и основной целью является так называемое "освобождение всей территории Донбасса".

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Темы: ВеликобританияразведкаРосcиявойна
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