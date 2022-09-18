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Розвідка Британії пояснила ракетні удари РФ по цивільній інфраструктурі України

"Європейська правда"Неділя, 18 вересня 2022, 09:52

Зіткнувшись із невдачами на передовій, Росія розширила цілі, по яких вона готова завдати ударів, об’єктами цивільної інфраструктури.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що Росія запустила кілька тисяч ракет великої дальності проти України із 24 лютого 2022 року. Проте за останні сім днів Росія збільшила кількість атак проти цивільної інфраструктури навіть там, де вона, ймовірно, не очікує негайного військового ефекту.

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У цю категорію входили удари по електромережі та греблі на річці Інгулець у Кривому Розі.

"Зіткнувшись із невдачами на передовій, Росія, ймовірно, розширила локації, по яких вона готова завдати ударів, намагаючись прямо підірвати моральний дух українського народу та уряду", - йдеться у огляді британського відомства.

Директор розвідувального управління міністерства оборони США Скотт Беррієр вважає, що через останні невдачі російських сил на полі бою може настати момент, коли Владімір Путін буде змушений змінити цілі війни в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

У п'ятницю президент РФ Владімір Путін заявив, що план війни проти України "коригуванню не підлягає" і основною метою є так зване "звільнення всієї території Донбасу".

Теми: Велика БританіярозвідкаРосіявійна
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