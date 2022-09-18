Оккупанты заявили о перестрелке с "группой неизвестных" в центре Херсона

Оккупационные "власти" Херсона сообщили, что в центре города "произошло столкновение между частями российских вооруженных сил и неустановленной группой лиц".

Источник: оккупационная Херсонская "военная администрация"

Детали: Россияне заявили, что якобы убили нападавших, а жертв среди оккупантов и мирных жителей нет.

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Напомним: Четыре мощных взрыва прогремели в оккупированном Херсоне вечером 17 сентября.