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ВСУ дали отпор россиянам возле Купянска и еще 7 населенных пунктов – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 сентября 2022, 18:44
ВСУ дали отпор россиянам возле Купянска и еще 7 населенных пунктов – сводка Генштаба
фото Генштаба ВСУ

Украинские военные в воскресенье отбили атаки россиян в районе Купянска на Харьковщине, а также еще 7 населенных пунктов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Гоптовка, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Отрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино".

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Детали: За сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов из РСЗО по объектам на территории Украины.

Пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов, в частности это – Краматорск, Северск, Серебрянка, Двуречная, Каменка, Спорное, Верхнекаменское, Красногоровка, Новомихайловка, Нескучное, Полтавка, Успеновка, Миролюбовка, Беляевка и Высокополье. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник вел обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:

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  • на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области и Рожковичи, Сосновка и Катериновка Сумской областей;
  • на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Гоптовка, Стрилеча, Казачья Лопань, Кудеевка, Высокая Яруга, Волчанск, Гатище, Бударки, Купянск и Николаевка;
  • на Краматорском направлении – Кривая Лука, Пискуновка, Райгородок, Белогоровка, Озерное, Григорьевка;
  • на Бахмутском направлении – Николаевка, Северск, Роздоловка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Яковлевка, Зайцево и Майорск;
  • на Авдеевском направлении – Константиновка, Авдеевка, Каменка, Опытное, Первомайское, Карловка и Водяное;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов. В частности, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Никольское, Каменское, Зализнычне и Новопавловка.
  • На Южнобугском направлении противник наносил огневое поражение по всей линии соприкосновения. Обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов. Среди них – Украинка, Мирное, Квитневе, Новороссийское, Кобзарцы и Ольгино.

В течение текущих суток авиация Сил обороны осуществила 20 ударов – подтверждено поражение 15 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и 4 позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили один БПЛА оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое воздействие по более 20 объектам противника. В частности, по 7 пунктам управления и 9 опорным пунктам и районах сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты ПВО и понтонные переправы российских оккупантов. Общие потери врага уточняются.

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Темы: ГенштабХарьковская областьвойна
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