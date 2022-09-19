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В Верховном суде хотят уволить судью, у которого журналисты обнаружили паспорт РФ

Елена РощинаПонедельник, 19 сентября 2022, 17:48
В Верховном суде хотят уволить судью, у которого журналисты обнаружили паспорт РФ
Судья Богдан Львов, фото из его Facebook

В Верховном суде предлагают досрочно уволить с должности главу Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Богдана Львова, хотя он и отрицает наличие у него российского гражданства, – начат сбор подписей за созыв собрания судей с этой целью на 26 сентября.

Источник: судья Кассационного административного суда Верховного суда Елена Кибенко, которая также затегала в посте судью ВС Ивана Мищенко, который из-за войны ушел в Вооруженные силы Украины

Детали: 15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, которая свидетельствует о наличии у главы Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).

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По словам Елены Кибенко, на встрече с судьями и работниками аппарата, которая состоялась на следующий день (16.09.2022 в 12:00), Богдан Львов опроверг эту информацию – как и на своей странице в Facebook.

Кибенко сообщила, что на общем собрании, созванном на 19.09.2022 в 12:00 по инициативе самого Богдана Львова, – сообщение о котором было получено всего за два часа до собрания, – обсуждалось включение в повестку дня вопроса о доверии или недоверии главе суда, однако в повестку дня его не включили.

Прямая речь: "На наш взгляд, глава суда не может самостоятельно инициировать вопрос о выражении ему недоверия, руководить таким собранием, формировать повестку дня с колес, поскольку это прямой конфликт интересов.

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Хотим подчеркнуть: мы уверены, что этот вопрос должен быть рассмотрен собранием судей Кассационного хозяйственного суда с соблюдением требований закона и процедуры.

Мы не утверждаем, что глава Кассационного хозяйственного суда Богдан Львов является гражданином РФ или имел там недвижимость. Эти факты должны быть установлены компетентными органами. Но такие обвинения, подкрепленные документами, слишком серьезны и не могут быть проигнорированы.

Нежелание самого судьи при расследовании сложить полномочия главы суда, мотивируя это тем, что именно из-за желания занять его кресло и появилось это расследование, оставляет единственный возможный вариант дальнейших действий – сбор подписей за досрочное увольнение его с должности".

Детали: Согласно требованиям ст.42 закона "О судоустройстве и статусе судей" судьи начали сбор подписей судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда за созыв собрания судей для решения вопроса о досрочном увольнении судьи Богдана Львова с должности главы Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Они предлагают созвать собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда на 26 сентября, в 10:00 для обсуждения указанных вопросов.

Повестка дня предлагается следующая:

  1. О досрочном увольнении Богдана Львова с должности главы Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.
  2. Об определении временно исполняющего обязанности главы Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Обращение от 19 сентября открыто для присоединения для всех судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, отметила Кибенко.

Справка: Согласно ч.4 ст.42 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", глава кассационного суда может быть досрочно освобожден от должности по инициативе не менее одной трети от общего числа судей соответствующего кассационного суда путем тайного голосования большинством голосов судей соответствующего кассационного суда.

Темы: Верховный судгражданствопаспорт Росcия
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