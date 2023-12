Кулеба в США поговорил об усилении возможностей противовоздушной обороны Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в первый день визита в Соединенные Штаты встретился с двумя американскими конгрессменами и главой внешнеполитического ведомства Кипра Иоаннисом Касулидисом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Так, с членом Палаты представителей демократом Грегори Миксом Кулеба обсудил "дальнейшую военную поддержку Украины, признание России государством-спонсором терроризма, привлечение его к ответственности и обеспечение глобальной продовольственной безопасности".

I started my visit to the U.S. by meeting with @RepGregoryMeeks. Grateful to the US Congress for its ironclad support of Ukraine. We focused on further military aid to Ukraine, designating Russia state sponsor of terrorism, holding it to account and ensuring global food security. pic.twitter.com/d8G84C588L