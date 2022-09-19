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Кулеба в США поговорив про посилення можливостей протиповітряної оборони України

"Європейська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 23:32
Дмитро Кулеба з сенатором Джимом Рішем, фото з Twitter глави МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в перший день візиту до Сполучених Штатів зустрівся з двома американськими конгресменами й главою зовнішньополітичного відомства Кіпру Іоаннісом Касулідісом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Так, із членом Палати представників демократом Ґреґорі Міксом Кулеба обговорив "подальшу військову підтримку України, визнання Росії державою-спонсором тероризму, притягнення її до відповідальності та забезпечення глобальної продовольчої безпеки".

У розмові з американським сенатором від Республіканської партії Джимом Рішем Кулеба говорив про "шляхи посилення протиповітряної оборони України для кращого захисту українських міст і містечок від руйнівних ракетних атак Росії" і теж про визнання РФ спонсором тероризму.

Під час зустрічі з главою МЗС Кіпру глава української дипломатії подякував за підтримку у війні з Росією, а також "обговорив двосторонню співпрацю й подальші кроки ЄС, спрямовані на припинення російської агресії".

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 19-23 вересня перебуватиме з робочим візитом у США для участі в 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

У МЗС наголосили, що президент України визначив три основні пріоритети роботи української делегації на Генасамблеї ООН:

  • зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України, зокрема збільшення постачань зброї та фінансової допомоги,
  • притягнення Росії до міжнародної відповідальності за її злочини,
  • активізація відносин з країнами Глобального Півдня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у вівторок виступить зі зверненням перед Генеральною Асамблеєю ООН.

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Теми: Кулеба ДмитроСШАвійнаКіпр
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