Кулеба в США поговорив про посилення можливостей протиповітряної оборони України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в перший день візиту до Сполучених Штатів зустрівся з двома американськими конгресменами й главою зовнішньополітичного відомства Кіпру Іоаннісом Касулідісом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Так, із членом Палати представників демократом Ґреґорі Міксом Кулеба обговорив "подальшу військову підтримку України, визнання Росії державою-спонсором тероризму, притягнення її до відповідальності та забезпечення глобальної продовольчої безпеки".

