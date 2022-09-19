Кулеба в США поговорив про посилення можливостей протиповітряної оборони України

Дмитро Кулеба з сенатором Джимом Рішем, фото з Twitter глави МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в перший день візиту до Сполучених Штатів зустрівся з двома американськими конгресменами й главою зовнішньополітичного відомства Кіпру Іоаннісом Касулідісом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Так, із членом Палати представників демократом Ґреґорі Міксом Кулеба обговорив "подальшу військову підтримку України, визнання Росії державою-спонсором тероризму, притягнення її до відповідальності та забезпечення глобальної продовольчої безпеки".

I started my visit to the U.S. by meeting with @RepGregoryMeeks. Grateful to the US Congress for its ironclad support of Ukraine. We focused on further military aid to Ukraine, designating Russia state sponsor of terrorism, holding it to account and ensuring global food security. pic.twitter.com/d8G84C588L September 19, 2022

У розмові з американським сенатором від Республіканської партії Джимом Рішем Кулеба говорив про "шляхи посилення протиповітряної оборони України для кращого захисту українських міст і містечок від руйнівних ракетних атак Росії" і теж про визнання РФ спонсором тероризму.

In our today’s meeting, @SenatorRisch and I focused on ways of boosting Ukraine’s air defense capabilities to better protect Ukrainian cities and towns from Russia’s devastating missile attacks. I also stressed the importance of designating Russia state sponsor of terrorism. pic.twitter.com/kLo5b7GfxS ВІДЕО ДНЯ September 19, 2022

Під час зустрічі з главою МЗС Кіпру глава української дипломатії подякував за підтримку у війні з Росією, а також "обговорив двосторонню співпрацю й подальші кроки ЄС, спрямовані на припинення російської агресії".

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 19-23 вересня перебуватиме з робочим візитом у США для участі в 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

У МЗС наголосили, що президент України визначив три основні пріоритети роботи української делегації на Генасамблеї ООН:

зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України, зокрема збільшення постачань зброї та фінансової допомоги,

притягнення Росії до міжнародної відповідальності за її злочини,

активізація відносин з країнами Глобального Півдня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у вівторок виступить зі зверненням перед Генеральною Асамблеєю ООН.