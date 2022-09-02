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ISW: Путин пытается подготовить "почву" для создания новых российских сил осенью и зимой

Анастасия КалатурПятница, 2 сентября 2022, 08:14
ISW: Путин пытается подготовить почву для создания новых российских сил осенью и зимой
ФОТО: GETTY

Новые заявления президента РФ Владимира Путина  подтверждают его максималистские намерения по отношению к Украине и, вероятно, должны создать информационные условия для призыва к созданию новых сил осенью и зимой этого года.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: ISW отмечает, что судя по опубликованным в СМИ кадрам, российские силы продолжают перебрасывать военные конвои на юг Украины через керченский мост. Эти российские развертывания, вероятно, нужны для создания условий для пересмотренной операции по захвату Донецкой области (в Генштабе ВСУ заявили, что российские войска получили приказ Путина выйти на административные границы Донецкой области до 15 сентября – Ред.). Однако маловероятно, что россияне достигнут прогресса, необходимого для захвата области до 15 сентября. Кремль, вероятно, стремится получить выгоду из важности захвата территорий Донбасса, чтобы поднять боевой дух.

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ISW отмечает, что украинцы и Запад не должны подвергаться российским информационным операциям, изображающим украинское контрнаступление в Херсонской области как такое, которое почти мгновенно потерпело неудачу, или изображающим Украину "беспомощной марионеткой западных хозяев".

Российские войска нанесли наземные удары к северо-западу от Славянска, к югу и северо-востоку от Бахмута, а также к северо-западу и юго-западу от Донецка.

Напомним: 1 сентября Путин во время встречи со школьниками убеждал их в том, что Украина не существовала до образования Советского Союза и что якобы цель войны РФ против Украины – прекратить войну, которая происходила на Донбассе с 2014 года и защитить Россию, потому что "на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав".

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Темы: Путинвойна
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