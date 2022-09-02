Россияне врут и препятствуют миссии МАГАТЭ на ЗАЭС – Энергоатом

Российские оккупанты врут, манипулируют и искажают реальное положение дел на Запорожской АЭС, а также распространяют только выгодную им информацию о визите миссии МАГАТЭ.

Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram

Дословно Энергоатом: "Российские оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии Международного агентства по атомной энергии возможности ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС. Они распространяют манипулятивную и лживую информацию об этом визите".

Детали: В частности, в НАЭК напомнили, что подавляющее большинство "СМИ со всего мира", которые 1 сентября приехали на станцию, были российскими пропагандистами, тогда как автобусы с украинскими и иностранными журналистами россияне на ЗАЭС не пропустили.

Кроме того, оккупанты лгут об обстрелах и повреждениях инфраструктуры ЗАЭС и прогнозируемо обвиняют в этом ВСУ.

В НАЭК добавили, что военные грузовики, которые в нарушение всех требований пожарной безопасности находятся в машинных залах энергоблоков, россияне представили экспертам МАГАТЭ как технику "войск химической защиты".

К тому же оккупанты не пустили миссию в кризисный центр ЗАЭС, поскольку спрятали от МАГАТЕ российских военных, которые находятся на станции.

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В НАЭК отметили, что миссии МАГАТЭ россияне "презентовали" заранее спланированное и срежиссированное шоу о том, что якобы "жители Энергодара жалуются на обстрелы ВСУ".

При этом захватчики специально заглушили мобильную связь и интернет в Энергодаре, чтобы не дать возможности передавать фото и видео с ЗАЭС и его города-спутника.

"Понимаем, что в этих условиях МАГАТЭ будет сложно дать объективную оценку ситуации на ЗАЭС. В то же время подчеркиваем, что выполнить все рекомендации миссии по восстановлению на станции ядерной и радиационной безопасности невозможно, пока она находится под контролем российских оккупационных войск", – подытожили в НАЭК.

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