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Россияне врут и препятствуют миссии МАГАТЭ на ЗАЭС – Энергоатом

Ирина БалачукПятница, 2 сентября 2022, 09:11
Россияне врут и препятствуют миссии МАГАТЭ на ЗАЭС – Энергоатом
Фото из Telegram Энергоатома

Российские оккупанты врут, манипулируют и искажают реальное положение дел на Запорожской АЭС, а также распространяют только выгодную им информацию о визите миссии МАГАТЭ.

Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram

Дословно Энергоатом: "Российские оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии Международного агентства по атомной энергии возможности ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС. Они распространяют манипулятивную и лживую информацию об этом визите".

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Детали: В частности, в НАЭК напомнили, что подавляющее большинство "СМИ со всего мира", которые 1 сентября приехали на станцию, были российскими пропагандистами, тогда как автобусы с украинскими и иностранными журналистами россияне на ЗАЭС не пропустили.

Кроме того, оккупанты лгут об обстрелах и повреждениях инфраструктуры ЗАЭС и прогнозируемо обвиняют в этом ВСУ.

В НАЭК добавили, что военные грузовики, которые в нарушение всех требований пожарной безопасности находятся в машинных залах энергоблоков, россияне представили экспертам МАГАТЭ как технику "войск химической защиты".

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К тому же оккупанты не пустили миссию в кризисный центр ЗАЭС, поскольку спрятали от МАГАТЕ российских военных, которые находятся на станции.

В НАЭК отметили, что миссии МАГАТЭ россияне "презентовали" заранее спланированное и срежиссированное шоу о том, что якобы "жители Энергодара жалуются на обстрелы ВСУ".

При этом захватчики специально заглушили мобильную связь и интернет в Энергодаре, чтобы не дать возможности передавать фото и видео с ЗАЭС и его города-спутника.

"Понимаем, что в этих условиях МАГАТЭ будет сложно дать объективную оценку ситуации на ЗАЭС. В то же время подчеркиваем, что выполнить все рекомендации миссии по восстановлению на станции ядерной и радиационной безопасности невозможно, пока она находится под контролем российских оккупационных войск", – подытожили в НАЭК.

Предыстория: 

  • Миссия МАГАТЭ добиралась до ЗАЭС достаточно долго, россияне не дали ей спецпропусков – и 14 экспертов попали на захваченную станцию только 1 сентября и пробыли там несколько часов, после чего на АЭС осталось 5 представителей миссии.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на договоренности с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, миссия МАГАТЭ попала на Запорожскую АЭС без журналистов, там были только пропагандисты из России.

Темы: МАГАТЭЗАЭСЭнергоатомоккупация
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