В оккупированном Херсоне дважды за утро раздались взрывы

Как минимум 6 взрывов прогремело в оккупированном россиянами Херсоне утром 2 сентября, около полудня жители также слышали звуки взрывов.

Источник: ТАСС, местные Telegram-канали, "Суспильне"

Детали: Российские СМИ традиционно утверждают, что взрывы слышны из-за работы ПВО.

Обновлено в 11:30: "Суспильне" сообщает, что в городе снова раздались взрывы.

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Напомним:

Жители города сообщали о взрывах 31 августа. В ночь на 1 сентября Вооруженные силы Украины на Херсонщине помешали оккупантам строить новую понтонную переправу вблизи Дарьевки, а также нанесли новые удары по Каховскому мосту.

30-31 августа украинские военные закрепили огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостами.