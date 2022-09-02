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В оккупированном Херсоне дважды за утро раздались взрывы

"Украинская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 10:22
Иллюстративное фото, Командование Воздушных сил ВСУ / Facebook

Как минимум 6 взрывов прогремело в оккупированном россиянами Херсоне утром 2 сентября, около полудня жители также слышали звуки взрывов. 

Источник: ТАСС, местные Telegram-канали, "Суспильне"

Детали: Российские СМИ традиционно утверждают, что взрывы слышны из-за работы ПВО. 

Обновлено в 11:30: "Суспильне" сообщает, что в городе снова раздались взрывы.

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Напомним:

  • Жители города сообщали о взрывах 31 августа. В ночь на 1 сентября Вооруженные силы Украины на Херсонщине помешали оккупантам строить новую понтонную переправу вблизи Дарьевки, а также нанесли новые удары по Каховскому мосту.
  • 30-31 августа украинские военные закрепили огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостами.

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Темы: Херсонвзрыввойна
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