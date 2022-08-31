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ЗСУ закрепили огневой контроль над Каховским и Антоновским мостами - ОК "Південь"

Валентина РоманенкоСреда, 31 августа 2022, 14:52
ЗСУ закрепили огневой контроль над Каховским и Антоновским мостами - ОК Південь
АНТОНОВСКИЙ МОСТ ПОСЛЕ ИЮЛЬНЫХ ОБСТРЕЛЕЙ СКРИНШОТ С ВИДЕО

На юге Украины ВСУ продолжают уничтожать логистические пути противника, пункты управления подразделениями, места скопления сил и средств противника.

Источник: ОК "Південь"

Детали: В дневной сводке отмечается, что прошедшей ночью ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли удары по двум пунктам управления, двум складам с боеприпасами, средствам противовоздушной обороны, радиолокационной станции и по районам сосредоточения вражеской артиллерии.

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Также отмечено, что украинские военные закрепили огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостами.

Напомним: ВСУ с июля держат под огневым контролем стратегические мосты в Херсонской области, мешая противнику подтягивать вооружение и боеприпасы на этот участок фронта. Оккупанты пытаются строить понтонные переправы через Днепр, но по ним также работает украинская артиллерия.

29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области

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Темы: войнатранспортХерсон
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