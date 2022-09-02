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Россияне ударами из С-300 разрушили спорткомплекс "Локомотив" в Харькове

Александр ШумилиПятница, 2 сентября 2022, 13:24
Фото: Синегубов

Российские войска ночью ракетными ударами типа С-300 разрушили помещение спортивного комплекса "Локомотив" имени Г. Кирпы в Харькове.

Источник: сообщение главы Харьковской ОГА Олега Синегубова

Прямая речь: "Это мировая спортивная арена, где тренировались наши "золотые рыбки" – чемпионки по синхронному плаванию. В этих стенах выступали мировые звезды по разным видам спорта, призеры Олимпийских Игр.

Уничтожены бассейн, современный боксерский клуб, торжественно открывшийся только в феврале этого года.

Россияне в очередной раз совершают террор против мирного населения, и это все, что им остается. Ведь успехов на фронте у них нет".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по Холодногорскому району города.

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Темы: Харьковобстрел
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