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Спасатели тушат 5 очагов возгорания на Киевщине – ГСЧС

Станислав ПогориловПятница, 2 сентября 2022, 14:09
Спасатели тушат 5 очагов возгорания на Киевщине – ГСЧС
Фото: ГСЧС Киевщины

Спасатели Киевщины сообщили, что держат ситуацию с торфяными пожарами под контролем, сейчас ликвидируют 5 очагов возгорания.

Источник: ГСЧС Киевщины в Telegram

Детали: Сообщается, что 2 очага торфяных пожаров тушат в селе Сосновка и пгт Дымер Вышгородского района; 2 очага – в селе Красный Рог и пгт Гостомель Бучанского района; 1 - в с. Новые Безрадичи в Обуховском районе.

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Чтобы защитить себя от воздействия загрязненного воздуха спасатели советуют: оставаться дома и закрывать окна; при выходе на улицу одевать очки и маску; проводить влажную уборку хотя бы один раз в день; избегать чрезмерной физической активности; временно не проветривать квартиру; пить много воды.

Что предшествовало: По состоянию на 2 сентября в Киеве наблюдается сильная задымленность – уровень загрязненности воздуха очень высок на правом берегу и средний на левом.

Темы: Киевская областьГСЧС
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