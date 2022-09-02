Спасатели тушат 5 очагов возгорания на Киевщине – ГСЧС

Спасатели Киевщины сообщили, что держат ситуацию с торфяными пожарами под контролем, сейчас ликвидируют 5 очагов возгорания.

Источник: ГСЧС Киевщины в Telegram

Детали: Сообщается, что 2 очага торфяных пожаров тушат в селе Сосновка и пгт Дымер Вышгородского района; 2 очага – в селе Красный Рог и пгт Гостомель Бучанского района; 1 - в с. Новые Безрадичи в Обуховском районе.

Чтобы защитить себя от воздействия загрязненного воздуха спасатели советуют: оставаться дома и закрывать окна; при выходе на улицу одевать очки и маску; проводить влажную уборку хотя бы один раз в день; избегать чрезмерной физической активности; временно не проветривать квартиру; пить много воды.

Что предшествовало: По состоянию на 2 сентября в Киеве наблюдается сильная задымленность – уровень загрязненности воздуха очень высок на правом берегу и средний на левом.