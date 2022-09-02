На Запорожье начали тренироваться лечить пораженных радиацией, развернули отделение

Руководитель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что из-за действий оккупантов в области развернули обучение по подготовке лечения пациентов с радиационными поражениями, уже открыли медицинское отделение.

Источник: Старух в Telegram

Прямая речь Старуха: "Стартовала серия учений, чтобы проверить возможности специальных служб. Сегодня на базе одного из медицинских учреждений развернули переоборудованное отделение на тридцать коек для лечения пациентов с радиационным поражением. При необходимости есть возможность развернуть больше койко-мест".

Детали: По его словам, отделение создано в ответ на радиационные риски из-за действий оккупантов. Оно может быть использовано в первую очередь.

Старух добавил, что международные партнеры помогают улучшать медицинскую базу области.

Что предшествовало:

В августе президент Владимир Зеленский предупреждал, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции сейчас крайне опасна.

После визита на ЗАЭС глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гроси сообщил, что физическая целостность оккупированной станции была нарушена несколько раз.