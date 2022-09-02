На Запорожье начали тренироваться лечить пораженных радиацией, развернули отделение

Руководитель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что из-за действий оккупантов в области развернули обучение по подготовке лечения пациентов с радиационными поражениями, уже открыли медицинское отделение.

Источник: Старух в Telegram

Прямая речь Старуха: "Стартовала серия учений, чтобы проверить возможности специальных служб. Сегодня на базе одного из медицинских учреждений развернули переоборудованное отделение на тридцать коек для лечения пациентов с радиационным поражением. При необходимости есть возможность развернуть больше койко-мест".

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Детали: По его словам, отделение создано в ответ на радиационные риски из-за действий оккупантов. Оно может быть использовано в первую очередь.

Старух добавил, что международные партнеры помогают улучшать медицинскую базу области.

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