Целостность ЗАЭС нарушали несколько раз – Гросси

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гроси сообщил, что физическая целостность оккупированной Запорожской АЭС была нарушена несколько раз.

Источник: Reuters

Прямая речь: "Очевидно, что станция и физическая целостность станции были нарушены несколько раз... это не может продолжаться".

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Детали: Гросси добавил, что во время его пребывания на АЭС звуки боевых действий раздавались "неудобно близко".

Прямая речь: "Были моменты, когда огонь был очевидным, тяжелые пулеметы, артиллерийские минометы, два-три раза (это было - ред.) действительно очень тревожно, я бы сказал, для всех нас".

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