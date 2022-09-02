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Целостность ЗАЭС нарушали несколько раз – Гросси

"Украинская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 12:49
Целостность ЗАЭС нарушали несколько раз – Гросси
Рафаэль Гросси, фото Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гроси сообщил, что физическая целостность оккупированной Запорожской АЭС была нарушена несколько раз.

Источник: Reuters

Прямая речь: "Очевидно, что станция и физическая целостность станции были нарушены несколько раз... это не может продолжаться".

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Детали: Гросси добавил, что во время его пребывания на АЭС звуки боевых действий раздавались "неудобно близко".

Прямая речь: "Были моменты, когда огонь был очевидным, тяжелые пулеметы, артиллерийские минометы, два-три раза (это было - ред.) действительно очень тревожно, я бы сказал, для всех нас".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 1 сентября Гросси сказал, что смог осмотреть ключевые зоны, такие как аварийные системы и диспетчерские. Теперь его команде следует завершить анализ технических аспектов. Он также заявил, что команда МАГАТЭ сохранит присутствие на Запорожской АЭС.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на договоренности с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, миссия МАГАТЭ попала на Запорожскую АЭС без журналистов, там были только пропагандисты из России.
  • В "Энергоатоме" заявили, что российские оккупанты врут, манипулируют и искажают реальное положение дел на Запорожской АЭС.

Темы: ЗАЭСМАГАТЭАЭСЭнергодар
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