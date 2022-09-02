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Зеленский снова собрал ставку главнокомандующего: Мы все увидим решения

Катерина ТищенкоПятница, 2 сентября 2022, 21:46
Владимир Зеленский и военные, фото ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу снова провел заседание ставки верховного главнокомандующего.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня провел еще одно на этой неделе заседание ставки верховного главнокомандующего.

Присутствовали, как всегда, руководители сектора обороны, безопасности – Залужный, Монастырский, Буданов, Малюк, Данилов, другие. Докладывали командующие оперативными направлениями Сырский, Литвинов, Ковальчук.

Думаю, что все понимают, какие основные вопросы, приняты и определенные решения. Думаю, мы их все увидим".

Что предшествовало: В среду, 31 августа, Зеленский сообщил, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором присутствовали руководители силовых ведомств, военные докладывали о развитии ситуации на передовой.

Он также поблагодарил людей в Крыму, которые поддерживают Украину, за предоставленную информацию и заверил, что украинские силы ее отрабатывают по максимуму.

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Темы: Зеленскийвойна
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