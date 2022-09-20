Россияне пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища – Генштаб ВСУ

За текущие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 20 авиационных ударов по территории Украины, пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища в Харьковской области – но безуспешно.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18:00 вторника 20 сентября

Дословно: "Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии соприкосновения, осуществляет мероприятия по перегруппировке своих войск, постоянно ведет воздушную разведку.

За текущие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 20 авиационных ударов, совершили более 15 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Вследствие террористических действий российских войск за текущие сутки пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. Среди них Славянск, Северск, Соледар, Бахмут, Угледар, Степное, Никополь и Очаков.

В населенном пункте Печенеги оккупанты пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, успеха не имели".

Детали: Сохраняется угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы из танков, минометов и разнокалиберной артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Михайлово и Гута Студенецкая Черниговской области и Нововасильевка и Рясное Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Дергачи, Фиголевка, Двуречная, Шевченково, Купянск и Каменка;

на Краматорском направлении – Яровая, Пришиб, Донецкое, Серебрянка, Щурово, Райгородок, Озерное, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Ивано-Дарьевка, Роздоловка, Александровка и Григорьевка;

на Бахмутском направлении – Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское;

на Запорожском направлении – Новоселка, Новополь, Временка, Великая Новоселка, Угледар, Новомайорское, Железнодорожное, Гуляйполе, Малиновка, Красное, Дорожнянка, Малые Щербаки, Малая Токмачка и Каменское.

На Южнобугском направлении обстрелам со стороны противника подверглись более 25 населенных пунктов. В частности, Высокополье, Миролюбовка, Новогригорьевка, Белогорка, Благодатовка, Широкое, Заря, Шевченково, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Александровка.

В результате успешных действий подразделений Сил обороны на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает нести значительные потери, заявляет Генштаб.

Подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

В течение текущих суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны поразила 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и одну позицию зенитного ракетного комплекса.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили один БпЛА врага.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки нанесли огневое поражение по 30 объектам противника. В частности, по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 районам сосредоточения артиллерии, а также 3 складам боеприпасов. Общие потери врага уточняются.

Идут 209 сутки противостояния Украины полномасштабному военному вторжению РФ.

Этому предшествовало: 14-16 сентября российские войска трижды наносили ракетные удары по дамбе Карачуновского водохранилища возле Кривого Рога, в результате чего нанесли серьезные разрушения гидротехническим сооружениям и спровоцировали разлив реки Ингулец.