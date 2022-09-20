Россияне пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища – Генштаб ВСУ

За текущие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 20 авиационных ударов по территории Украины, пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища в Харьковской области – но безуспешно.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18:00 вторника 20 сентября

Дословно: "Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии соприкосновения, осуществляет мероприятия по перегруппировке своих войск, постоянно ведет воздушную разведку.

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За текущие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 20 авиационных ударов, совершили более 15 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Вследствие террористических действий российских войск за текущие сутки пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. Среди них Славянск, Северск, Соледар, Бахмут, Угледар, Степное, Никополь и Очаков.

В населенном пункте Печенеги оккупанты пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, успеха не имели".

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Детали: Сохраняется угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы из танков, минометов и разнокалиберной артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Михайлово и Гута Студенецкая Черниговской области и Нововасильевка и Рясное Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Дергачи, Фиголевка, Двуречная, Шевченково, Купянск и Каменка;

на Краматорском направлении – Яровая, Пришиб, Донецкое, Серебрянка, Щурово, Райгородок, Озерное, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Ивано-Дарьевка, Роздоловка, Александровка и Григорьевка;

на Бахмутском направлении – Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское;

на Запорожском направлении – Новоселка, Новополь, Временка, Великая Новоселка, Угледар, Новомайорское, Железнодорожное, Гуляйполе, Малиновка, Красное, Дорожнянка, Малые Щербаки, Малая Токмачка и Каменское.

На Южнобугском направлении обстрелам со стороны противника подверглись более 25 населенных пунктов. В частности, Высокополье, Миролюбовка, Новогригорьевка, Белогорка, Благодатовка, Широкое, Заря, Шевченково, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Александровка.

В результате успешных действий подразделений Сил обороны на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает нести значительные потери, заявляет Генштаб.

Подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

В течение текущих суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны поразила 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и одну позицию зенитного ракетного комплекса.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили один БпЛА врага.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки нанесли огневое поражение по 30 объектам противника. В частности, по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 районам сосредоточения артиллерии, а также 3 складам боеприпасов. Общие потери врага уточняются.

Идут 209 сутки противостояния Украины полномасштабному военному вторжению РФ.

Этому предшествовало: 14-16 сентября российские войска трижды наносили ракетные удары по дамбе Карачуновского водохранилища возле Кривого Рога, в результате чего нанесли серьезные разрушения гидротехническим сооружениям и спровоцировали разлив реки Ингулец.