Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища – Генштаб ВСУ

Елена РощинаВторник, 20 сентября 2022, 18:36
Россияне пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища – Генштаб ВСУ
Украинские бойцы, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

За текущие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 20 авиационных ударов по территории Украины, пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища в Харьковской области – но безуспешно. 

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18:00 вторника 20 сентября

Дословно: "Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии соприкосновения, осуществляет мероприятия по перегруппировке своих войск, постоянно ведет воздушную разведку.

Реклама:

За текущие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 20 авиационных ударов, совершили более 15 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Вследствие террористических действий российских войск за текущие сутки пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. Среди них Славянск, Северск, Соледар, Бахмут, Угледар, Степное, Никополь и Очаков. 

В населенном пункте Печенеги оккупанты пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, успеха не имели".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Сохраняется угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы из танков, минометов и разнокалиберной артиллерии:

  • на Северском направлении – в районах населенных пунктов Михайлово и Гута Студенецкая Черниговской области и Нововасильевка и Рясное Сумской области;
  • на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Дергачи, Фиголевка, Двуречная, Шевченково, Купянск и Каменка;
  • на Краматорском направлении – Яровая, Пришиб, Донецкое, Серебрянка, Щурово, Райгородок, Озерное, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Ивано-Дарьевка, Роздоловка, Александровка и Григорьевка;
  • на Бахмутском направлении – Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск и Нью-Йорк;
  • на Авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское;
  • на Запорожском направлении – Новоселка, Новополь, Временка, Великая Новоселка, Угледар, Новомайорское, Железнодорожное, Гуляйполе, Малиновка, Красное, Дорожнянка, Малые Щербаки, Малая Токмачка и Каменское.

На Южнобугском направлении обстрелам со стороны противника подверглись более 25 населенных пунктов. В частности, Высокополье, Миролюбовка, Новогригорьевка, Белогорка, Благодатовка, Широкое, Заря, Шевченково, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Александровка.

В результате успешных действий подразделений Сил обороны на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает нести значительные потери, заявляет Генштаб.

Подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

В течение текущих суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны поразила 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и одну позицию зенитного ракетного комплекса.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили один БпЛА врага.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки нанесли огневое поражение по 30 объектам противника. В частности, по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 районам сосредоточения артиллерии, а также 3 складам боеприпасов. Общие потери врага уточняются.

Идут 209 сутки противостояния Украины полномасштабному военному вторжению РФ.

Этому предшествовало: 14-16 сентября российские войска трижды наносили ракетные удары по дамбе Карачуновского водохранилища возле Кривого Рога, в результате чего нанесли серьезные разрушения гидротехническим сооружениям и спровоцировали разлив реки Ингулец.

Темы: войнаХарьковская областьГенштабРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
война
Британская разведка: Россия вынуждена усиливать ПВО на аэродромах после последней атаки дронов
ВСУ имеют успех и закрепляются в направлении Новопрокоповки – Генштаб
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
Последние новости
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
Все новости...
Реклама: