По Кривому Рогу нанесли ракетный удар – серьезные разрушения гидротехнических сооружений
Российские войска днем 16 сентября нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, город подвергается атакам на гидротехнические сооружения третий день подряд.
Источник: глава криворожской военно-гражданской администрации Александр Вилкул, глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко и "Суспільне"
Прямая речь Вилкула: "Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети".
Прямая речь Резниченко: "Россияне направили свои ракеты на критическую инфраструктуру. Серьезные разрушения гидротехнических сооружений.
Спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия прилетов. Делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу.
Очередной ракетный террор россиян… Работаем. Не паникуем".
Детали: О взрыве в Кривом Роге корреспонденты "Суспільне" сообщили в 13:07. Днем ранее в это же время россияне ударили по местному предприятию.
16 сентября после обеда Воздушные силы уничтожили три крылатых ракеты над Днепропетровской областью.
Предыстория:
- Вечером 14 сентября российская армия выпустила 8 крылатых ракет по гидротехническому сооружению в Кривом Роге – дамбе Карачуновского водохранилища. Били ракетами "Кинжал" и "Искандер".
- В результате ракетных ударов по Кривому Рогу уровень воды в реке Ингулец вырос, подтопило 112 домов и дворов. В некоторых населенных пунктах начались перебои с водой, потому что россияне попали и в водопровод. Всю ночь в Кривом Роге ликвидировали последствия удара, в двух местах вынуждены были подорвать дамбу, – и уровень воды в Ингульце несколько упал.
- 15 сентября российская армия нанесла ракетный удар по предприятию в Кривом Роге, а затем снова по гидротехническим сооружениям.