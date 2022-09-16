По Кривому Рогу нанесли ракетный удар – серьезные разрушения гидротехнических сооружений

Российские войска днем 16 сентября нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, город подвергается атакам на гидротехнические сооружения третий день подряд.

Источник: глава криворожской военно-гражданской администрации Александр Вилкул, глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко и "Суспільне"

Прямая речь Вилкула: "Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети".

Прямая речь Резниченко: "Россияне направили свои ракеты на критическую инфраструктуру. Серьезные разрушения гидротехнических сооружений.

Спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия прилетов. Делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу.

Очередной ракетный террор россиян… Работаем. Не паникуем".

Детали: О взрыве в Кривом Роге корреспонденты "Суспільне" сообщили в 13:07. Днем ранее в это же время россияне ударили по местному предприятию.

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16 сентября после обеда Воздушные силы уничтожили три крылатых ракеты над Днепропетровской областью.

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