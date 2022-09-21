ВСУ отбили вражеские атаки и поразили 40 объектов противника – сводка

Украинские военные отбили вражеские атаки в районах 9 населенных пунктов и нанесли огневое поражение по 40 объектам противника.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "За минувшие сутки противник нанес 8 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил более 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Вследствие обстрелов со стороны российских войск за текущие сутки пострадала инфраструктура более 50 населенных пунктов. Среди них Оскол, Славянск, Северск, Александровка, Соледар, Бахмут, Великая Новоселка, Временка, Угледар, Степное, Запорожье, Никополь и Очаков.

Ударами по городу Николаевка враг пытался поразить Славянскую ТЭС".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

На других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и артиллерии различных типов:

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на Северском направлении – в районах населенных пунктов Железный Мост, Михайлово и Гута-Студенецкая Черниговской области и Сосновка, Голышевское, Юнаковка и Турья Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Глубокое, Дергачи, Грушевка, Купянск и Каменка;

на Краматорском направлении – Донецкое, Студенок, Яровая, Татьяновка, Богородичное, Пришиб, Щурово, Старый Караван, Райгородок, Николаевка, Роздоловка, Александровка и Григорьевка;

на Бахмутском направлении – Северск, Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Отрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Парасковиевка, Новомихайловка и Первомайское;

на Запорожском направлении – Новополь, Времовка, Великая Новоселка, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Владимировка, Железнодорожное, Гуляйполе и Красное;

на Южнобугском направлении обстрелам со стороны противника подверглись более 25 населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения, в частности, это Высокополье, Миролюбовка, Карьерное, Новогригорьевка, Белогорка, Благодатовка, Андреевка, Заря, Шевченково, Терновые Поды, Правдино и Мирное.

Благодаря успешным действиям Сил обороны враг продолжает нести потери в живой силе и технике.

В частности, в результате ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника 19 сентября текущего года, подтверждено: поражение места сосредоточения личного состава в Пологовском районе численностью более 20 человек; в Мелитопольском районе – склада боеприпасов, 5 единиц военной техники и более 20 военнослужащих; в районе населенного пункта Каменка – 10 единиц военной техники и более 10 военнослужащих подразделений оккупационных войск.

Также подтверждено уничтожение комендатуры в городе Сватово Луганской области, где противник организовал штаб и склад боеприпасов.

За сутки украинские войска отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла более 20 ударов по вражеским позициям. Подтверждено поражение 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и двух позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили один СУ-25 и четыре БпЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 40 объектам противника. В частности по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 районам сосредоточения артиллерии, а также по 7 складам боеприпасов. Потери врага уточняются.