ВСУ отбили вражеские атаки и поразили 40 объектов противника – сводка

Украинские военные отбили вражеские атаки в районах 9 населенных пунктов и нанесли огневое поражение по 40 объектам противника.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "За минувшие сутки противник нанес 8 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил более 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

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Вследствие обстрелов со стороны российских войск за текущие сутки пострадала инфраструктура более 50 населенных пунктов. Среди них Оскол, Славянск, Северск, Александровка, Соледар, Бахмут, Великая Новоселка, Временка, Угледар, Степное, Запорожье, Никополь и Очаков.

Ударами по городу Николаевка враг пытался поразить Славянскую ТЭС".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

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На других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и артиллерии различных типов:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Железный Мост, Михайлово и Гута-Студенецкая Черниговской области и Сосновка, Голышевское, Юнаковка и Турья Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Глубокое, Дергачи, Грушевка, Купянск и Каменка;

на Краматорском направлении – Донецкое, Студенок, Яровая, Татьяновка, Богородичное, Пришиб, Щурово, Старый Караван, Райгородок, Николаевка, Роздоловка, Александровка и Григорьевка;

на Бахмутском направлении – Северск, Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Отрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Парасковиевка, Новомихайловка и Первомайское;

на Запорожском направлении – Новополь, Времовка, Великая Новоселка, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Владимировка, Железнодорожное, Гуляйполе и Красное;

на Южнобугском направлении обстрелам со стороны противника подверглись более 25 населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения, в частности, это Высокополье, Миролюбовка, Карьерное, Новогригорьевка, Белогорка, Благодатовка, Андреевка, Заря, Шевченково, Терновые Поды, Правдино и Мирное.

Благодаря успешным действиям Сил обороны враг продолжает нести потери в живой силе и технике.

В частности, в результате ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника 19 сентября текущего года, подтверждено: поражение места сосредоточения личного состава в Пологовском районе численностью более 20 человек; в Мелитопольском районе – склада боеприпасов, 5 единиц военной техники и более 20 военнослужащих; в районе населенного пункта Каменка – 10 единиц военной техники и более 10 военнослужащих подразделений оккупационных войск.

Также подтверждено уничтожение комендатуры в городе Сватово Луганской области, где противник организовал штаб и склад боеприпасов.

За сутки украинские войска отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла более 20 ударов по вражеским позициям. Подтверждено поражение 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и двух позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили один СУ-25 и четыре БпЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 40 объектам противника. В частности по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 районам сосредоточения артиллерии, а также по 7 складам боеприпасов. Потери врага уточняются.