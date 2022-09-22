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Сводка Генштаба: На Луганщине оккупанты насильно вывезли жителей двух населенных пунктов

Анастасия КалатурЧетверг, 22 сентября 2022, 06:49
Сводка Генштаба: На Луганщине оккупанты насильно вывезли жителей двух населенных пунктов
ФОТО: GETTY

В Сватовском районе Луганской области оккупанты насильно выселили жителей Гончаровки и Кузьменовки из домов и вывезли вглубь временно оккупированной территории области.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: "Нарушение норм Международного гуманитарного права и обычаев ведения войны остается нормой поведения российских военнослужащих на временно занятых территориях.

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Так, в Сватовском районе, с целью сокрытия инженерного оборудования территорий, оккупанты насильно выселили жителей населенных пунктов Гончаровка и Кузьменовка из домов и вывезли вглубь временно оккупированной территории Луганской области.

В Николаевской области оккупанты захватили у территориальных громад машины-молоковозы и задействовали их для скрытого подвоза топлива в зону боевых действий".

Детали: За минувшие сутки враг нанес 8 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам. В результате ударов пострадала инфраструктура более 40 населенных пунктов. Это, в частности, Северск, Марьинка, Веселое, Нескучное, Егоровка, Безымянное, Белогорка, Миролюбовка и Высокополье. Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. На других направлениях противник осуществлял обстрелы из танков, минометов и артиллерии различных калибров:

  • на Северском направлении - в районах населенных пунктов Сеньковка и Гута-Студенецкая Черниговской области;
  • на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Мороховец, Гатище, Волчанск, Каменка, Купянск и Осиково;
  • на Краматорском направлении - Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Александровка, Яровая, Пришиб, Диброва, Донецкое и Райгородок;
  • на Бахмутском направлении - Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Раздоловка, Опытное, Яковлевка, Белогоровка и Майорск;
  • на Авдеевском направлении - Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опытное, Марьинка и Водяное;
  • на Новопавловском и Запорожском направлении огневому воздействию подверглись около 16 населенных пунктов. Среди них - Угледар, Пречистовка, Гуляйпольское, Нескучное, Времовка и Новополье.
  • на Южнобугском направлении обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Для разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 30 вылетов БПЛА.

За сутки наши войска отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Отрадовка и Новомихайловка. Наша авиация нанесла 41 удар по вражеским позициям. Подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 опорных пунктов, 15 позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли огневое поражение по 24 объектам противника. В частности, по 4 пунктам управления различного уровня, 4 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 складах боеприпасов и ГСМ. В зону поражения попали склады, 4 объекта ПВО и артиллерии.

Общие потери врага уточняются.

Темы: войнаРосcия
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