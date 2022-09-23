Сводка Генштаба: Возле Сватово ранили российского генерал-майора

В районе Сватово в результате огневого поражения ранили командира 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии генерал-майора Олега Цокова.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Отмечается, что Цокова эвакуировали 20 сентября.

19-20 сентября в госпиталь в Ростове-на-Дону доставлено 105 тел погибших российских военнослужащих, готовятся принять еще 200 тел в ближайшее время.

Враг продолжает принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях. В Горловке 19 сентября представители 1 армейского корпуса задержали и забрали на военную службу десять мужчин, несмотря ни на их возраст, ни на состояние здоровья.

18-20 сентября в Луганском СИЗО, представители российской частной компании безуспешно пытались завербовать заключенных.

Оккупационные власти Крыма заявили, что основное количество резервистов планируется набрать из числа работников частных охранных предприятий, которые имеют опыт военной службы. В Севастополе некоторые фирмы уже получили указание подготовить списки всех сотрудников, которые подпадают под требования.

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Известно о досрочном выпуске в Смоленске курсантов выпускных курсов военной академии противовоздушной обороны ВС РФ имени маршала Василевского, и их дальнейшем размещении на должности в войсках.

На базе московского общевойскового командного училища, в период с 26 сентября по 24 октября, российское военное руководство планирует провести сборы с гражданами, находящимися в запасе.

За минувшие сутки россияне нанесли 4 ракетных и 27 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

От вражеских ударов пострадало более 45 населенных пунктов. В частности, Печенеги, Пришиб, Яровая, Спорное, Веселое, Бахмут, Марьинка, Красногоровка, Константиновка, Нескучное, Полтавка, Егоровка, Безымянное, Кривой Рог, Белогорье, Запорожье, Белогорка, Первомайское, Николаев, Очаков, Высокополье, Сухой Ставок, Миролюбовка и Новогригорьевка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях россияне стреляли из танков, минометов и артиллерии различных калибров:

на Северском направлении - в районах населенных пунктов Шалыгино, Миропольское, Волфино и Издецкое Сумской области;

- в районах населенных пунктов Шалыгино, Миропольское, Волфино и Издецкое Сумской области; на Слобожанском направлении - в районах Дубновка, Гоптовка, Волчанск, Каменка и Купянск;

- в районах Дубновка, Гоптовка, Волчанск, Каменка и Купянск; на Краматорском направлении - Маяки, Николаевка, Диброва, Кривая Лука, Приши и Северск;

- Маяки, Николаевка, Диброва, Кривая Лука, Приши и Северск; на Бахмутском направлении - Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Веселое, Белогоровка и Яковлевка;

- Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Веселое, Белогоровка и Яковлевка; на Авдеевском направлении - Красногоровка, Опытное, Марьинка, Новомихайловка;

- Красногоровка, Опытное, Марьинка, Новомихайловка; на Новопавловском направлении - Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времовка, Новоукраинка, Великая Новоселка;

- Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времовка, Новоукраинка, Великая Новоселка; на Запорожском направлении противник активных действий не проводил, вместе с тем обстрелял из артиллерии населенные пункты Малая Токмачка, Новая Токмачка, Малые Щербаки, Зеленое Поле, Железнодорожное и Ровнополье.

противник активных действий не проводил, вместе с тем обстрелял из артиллерии населенные пункты Малая Токмачка, Новая Токмачка, Малые Щербаки, Зеленое Поле, Железнодорожное и Ровнополье. на Южнобугском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Спорное, Майорск, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Опытное и Каменка.

Наша авиация поразила 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 6 позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, наши подразделения ПВО, на разных направлениях, уничтожили вертолет Ми-8 и 9 БпЛА оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение, в частности, по 6 пунктам управления, 4 районам сосредоточения личного состава и военной техники, 3 позициям ПВО, 3 - артиллерии, а также 3 складам боеприпасов.