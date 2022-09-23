Генсек НАТО предупредил Россию о "тяжелых последствиях" применения ядерного оружия

По словам генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, России известно о "тяжелых последствиях", которые наступят в случае применения ею ядерного оружия в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Столтенберг сказал в интервью CNN.

"Они (Россия) знают, что будут тяжелые последствия. Я не буду тщательно рассказывать о том, как именно мы отреагируем. Это будет зависеть от того, какое именно оружие массового поражения они могут использовать", - отметил генсек НАТО.

Он добавил, что такие заявления западных чиновников направлены на то, чтобы предотвратить возможное использование ядерного оружия со стороны России.

"Дело в том, что вероятность любого использования ядерного оружия до сих пор низка, но потенциальные последствия этого настолько велики, что мы, соответственно, должны воспринимать это (угрозы) серьезно. И риторика, угрозы, которые Путин снова и снова выдвигает, усиливают напряженность, они опасны и бездумны", - добавил Столтенберг.

Как известно, утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию и заявил, что "не блефует" угрозами применения ядерного оружия, при этом утверждая, что ядерные угрозы начались со стороны стран Запада, а не Кремля.

Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".

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