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ЕС требует от ООН обнародовать отчет о повреждении инфраструктуры в Украине

"Европейская правда"Суббота, 24 сентября 2022, 10:38

Европейский Союз направил 23 сентября письмо в Организацию Объединенных Наций с требованием опубликовать отчет о повреждении телекоммуникационной инфраструктуры в Украине с момента вторжения России семь месяцев назад.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Еще в апреле члены Международного союза электросвязи ООН (МСЭ) приняли резолюцию, в которой согласились поддержать разрушенную войной Украину в восстановлении ее телекоммуникационного сектора.

В тексте также было решено "провести оценку влияния войны в Украине на программы и деятельность МСЭ в регионе и предоставить соответствующий доклад".

Через несколько месяцев, в июле, МСЭ разместил на своем веб-сайте обновление, заявив, что его "отчет об оценке" будет "вскоре", но, несмотря на признаки того, что отчет уже готов, ЕС выразил сожаление в пятницу, что он "еще не был предоставлен".

В июльском обновлении МСЭ заявил, что "по меньшей мере 3,7 тысячи базовых станций мобильных операторов на временно оккупированных и оккупированных территориях не работают".

В то же время, он предупредил, что "ухудшение потери мобильного широкополосного доступа наблюдается по меньшей мере в 1 297 населенных пунктах Украины".

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При этом сообщалось или подтверждалось, что 20 телецентров были разрушены в той или иной степени, а более 50 населенных пунктов остались без наземного телерадиовещания из-за разрушений и отсутствия энергоснабжения.

В то же время, только за первые четыре месяца войны было зафиксировано 796 кибератак на Украину, говорится в сообщении.

В письме к МСЭ ЕС указал, что резолюцию, призывающую к полному отчету о ситуации, поддержали 46 стран из всех регионов, подчеркнув срочность ее публикации.

Письмо, подписанное послом ЕС в Женеве Лотте Кнудсен и Вацлавом Балеком, послом Чешской Республики, председательствующей в Совете Евросоюза, было адресовано Генеральному секретарю МСЭ Хоулинь Чжао из Китая.

"В условиях продолжения военной агрессии России против Украины, которая сопровождается целенаправленными атаками на критически важные объекты телекоммуникационной инфраструктуры, сбоями в предоставлении телекоммуникационных услуг и перебоями в работе мобильных сетей, оценка МСЭ конкретных убытков и особых потребностей Украины в сфере телекоммуникаций имеет решающее значение для принятия заинтересованными делегациями информированных решений относительно их обязательств по оказанию помощи Украине", - говорится в письме.

"В свете вышесказанного, мы хотели бы выразить наш решительный призыв к публикации Оценочного отчета и любого другого документа, связанного с предоставлением помощи Украине, как можно быстрее", - говорится в письме.

ЕС призвал обнародовать отчет до так называемой Полномочной конференции МСЭ, которая начнется в понедельник в Бухаресте и продлится до 14 октября.

Темы: ЕСООНУкраинавойна
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