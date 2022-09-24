Путин лично не разрешил войскам отступить из Херсона – NYT

Президент России Владимир Путин не разрешил российским военным отступить из Херсона, несмотря на просьбы своих командиров на местах, и сейчас лично занимается стратегическим планированием войны против Украины – это привело к напряженности между ним и высшим военным руководством РФ.

Источник: The New York Times со ссылкой на американских чиновников

Дословно NYT: "Президент России Владимир Путин в последние недели более активно занимается стратегическим планированием войны в Украине, в том числе он отклонил просьбу своих командиров на местах разрешить им отступить из жизненно важного южного города Херсона".

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Детали: Издание отмечает, что отход из Херсона позволил бы российским военным организованно отступить через реку Днепр, сохранив свою технику и спасая жизни солдат.

Но такое отступление стало бы еще одним унизительным публичным поражением Путина в войне, и принесло бы Украине вторую большую победу за месяц.

Американцы подчеркивают, что деоккупация Херсона, – который россияне захватили первым в начале войны и который сейчас остается единственным оккупированным областным центром Украины, – была бы большим достижением для президента Владимира Зеленского.

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Но Путин сосредоточен на победе любой ценой и стал брать на себя еще большую роль в войне, в частности, говорит командирам, что стратегические решения на местах принимает он сам.

Помимо блокирования отступления из Херсона, Путин поставил под сомнение намерения россиян закрепиться на северо-востоке у реки Оскол, до которой украинское контрнаступление дошло в этом месяце. По словам американского чиновника, Путин выступил против отступления и там, потому что он не хочет отдавать Зеленскому ничего, что выглядело бы как победа.

Отмечается, что отказ Путина от отвода войск из Херсона также привел к снижению морального духа среди российских военных, которые в основном были отрезаны от своих линий снабжения, и которые считают, что они могут остаться один на один с украинским войском.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отметил, что "ситуация в Украине явно динамична", и хотя еще слишком рано для полной оценки, но лично ему "ясно, что стратегическая инициатива перешла к украинцам".

По словам американских чиновников, разное видение Путина и военного командования относительно линии фронта в Херсоне иллюстрирует то, насколько критически важна война на юге Украины для обеих сторон.

Американцы убеждены, что несмотря на недавние успехи Украины на северо-востоке, территория вокруг Херсона является критически важным театром военных действий, который имеет глубокие стратегические последствия для Киева и Москвы.

По словам американских официальных лиц, разногласия в видении ведения войны на Херсонщине – это лишь последнее конфликт между Путиным и его высшим командованием.

Американцы отмечают, что высшие российские офицеры неоднократно ставили под сомнение первоначальные планы войны, особенно первый этап, который предусматривал быстрый захват Киева. Они считали, что Путин идет на войну с недостаточным количеством войск и вооружения, и их опасения оказались правильными.

Сообщается, что после поражения под Киевом Путин ослабил свой контроль над военным планированием и разрешил старшим генералам создать новую стратегию. Она была фактически войной на истощение и позволила России продвинуть свою армию вперед на востоке Украины.

По данным американских чиновников, хотя Путин и принял некоторые рекомендации военного командования, включая мобилизацию, его участие в принятии решений создало напряженность.

Путин требует стратегии без дальнейших отступлений, но на фоне успешного контрнаступления Украины российское военное руководство разделилось во мнениях относительно того, как реагировать на указания президента РФ – одни считают, что их надо выполнять, а другие – что стоит сопротивляться приказам диктатора.

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