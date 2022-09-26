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США "пока не видели" доказательств того, что Россия готовится использовать ядерное оружие - Белый дом

"Европейская правда"Понедельник, 26 сентября 2022, 22:00

На фоне угроз президента России Владимира Путина применить ядерное оружие Соединенные Штаты пока не фиксировали признаков того, что Москва готовится прибегнуть к такому шагу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге во вторник заявила пресс-секретарь Белого дома Карин-Жан Пьер.

"Что касается доказательств или возможности (применения ядерного оружия), по состоянию на сейчас мы их не увидели. Мы, однако, воспринимаем эти угрозы очень серьезно, но мы пока не видели оснований изменить что-то в развертывании собственных ядерных сил", - сказала она.

Как известно, утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию и заявил, что "не блефует" угрозами применения ядерного оружия, при этом утверждая, что ядерные угрозы начались со стороны стран Запада, а не Кремля.

Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".

По данным СМИ, в западных столицах продумывают планы реагирования на случай, если президент РФ Владимир Путин начнет реализовывать ядерные угрозы в отношении Украины - хотя считают это очень маловероятным - и отправляют Кремлю предупреждения о последствиях.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не считает угрозы Путина блефом, акцентировав на создании силами РФ опасности для украинских АЭС.

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О возможных сценариях реагирования Запада читайте в статье "ЕвроПравды": Каким будет ответ Запада на ядерный удар РФ по Украине.

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Темы: СШАРосcияядерное оружие
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