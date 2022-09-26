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США "поки не бачили" доказів того, що Росія готується використати ядерну зброю – Білий дім

"Європейська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 22:00

На тлі погроз президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю Сполучені Штати поки що не фіксували ознак того, що Москва готується вдатися до такого кроку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у вівторок заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Що стосується доказів чи можливості (застосування ядерної зброї), станом на зараз ми їх не побачили. Ми, однак, сприймаємо ці загрози дуже серйозно, але ми поки не бачили підстав змінити щось у розгортанні власних ядерних сил", – сказала вона.

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Як відомо, вранці 21 вересня президент РФ Владімір Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію та заявив, що "не блефує" погрозами застосування ядерної зброї, при цьому стверджуючи, ніби ядерні погрози почалися з боку країн Заходу, а не Кремля.

Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

За даними ЗМІ, в західних столицях продумують плани реагування на випадок, якщо президент РФ Владімір Путін почне реалізовувати ядерні погрози щодо України - хоча вважають це дуже малоймовірним - та надсилають Кремлю попередження про наслідки.

ВІДЕО ДНЯ

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не вважає погрози Путіна блефом, акцентувавши на створенні силами РФ небезпеки для українських АЕС.

Про можливі сценарії реагування Заходу читайте у статті "ЄвроПравди": Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні.

Теми: СШАРосіяядерна зброя
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