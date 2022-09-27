Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

В Киев приехала глава МИД Франции

"Европейская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 11:40

В Киев приехала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из ее публикации в Twitter с фото с Софиевской площади вместе с послом Этьеном де Понсеном.

"Добрый день, Украина, рада вернуться в Киев. Франция рядом, чтобы поддержать Украину", - отметила она в украиноязычной подписи к фото.

Перед этим Катрин Колонна приезжала в Украину в конце мая

Напомним, на днях Катрин Колонна сообщила, что Франция направит в Украину миссию поддержки для следователей, расследующих совершенные в Изюме военные преступления.

ВИДЕО ДНЯ

Присоединяйтесь к Клубу читателей

Темы: ФранцияМИДУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Оккупанты начали озвучивать результаты своих псевдореферендумов

Блинкен: Украина может применять западное оружие в регионах, где РФ провела "референдумы"

Российский "Газпром" угрожает "Нафтогазу" санкциями: какие могут быть последствия

Бывшие власти Болгарии разрешили построить российский газопровод для "изоляции Украины" – СМИ

В Швеции сообщили о зафиксированных взрывах на маршрутах "Северных потоков"

В ОП считают утечку газа на газопроводе терактом России перед зимой

Все новости...
Франция
Лидер "Зеленых" Франции подал в отставку после обвинений экс-партнерши в психологическом насилии
Французские депутаты хотят расследовать предполагаемое российское финансирование партий
Украина и Франция работают над поставкой новых САУ CAESAR
Последние новости
00:57
Враг из САУ ударил по общине на Сумщине
00:30
Россия опять пытается сорвать зерновую инициативу – Зеленский
00:20
Украина не прошла в дивизион "А" Лиги Наций
00:18
Зеленский о фронте: Без деталей, но мы продвигаемся вперед
23:51
ЕС введет санкции против организаторов российских "референдумов"
23:47
Зеленский поздравил Мелони с победой на выборах в Италии
23:40
Реанимация в пути. Как спасают пациентов с востока
23:29
Россия не имеет права владеть ядерным оружием – Зеленский
23:20
Зеленский: в случае очередной аннексии территории Украины с Путиным "не о чем говорить"
23:14
Белый дом просит Конгресс выделить дополнительные $35 млн для ядерной безопасности Украины – СМИ
Все новости...