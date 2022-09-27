В Киев приехала глава МИД Франции

В Киев приехала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из ее публикации в Twitter с фото с Софиевской площади вместе с послом Этьеном де Понсеном.

"Добрый день, Украина, рада вернуться в Киев. Франция рядом, чтобы поддержать Украину", - отметила она в украиноязычной подписи к фото.

Перед этим Катрин Колонна приезжала в Украину в конце мая.

Напомним, на днях Катрин Колонна сообщила, что Франция направит в Украину миссию поддержки для следователей, расследующих совершенные в Изюме военные преступления.