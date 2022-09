В Киев приехала глава МИД Франции

В Киев приехала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из ее публикации в Twitter с фото с Софиевской площади вместе с послом Этьеном де Понсеном.

"Добрый день, Украина, рада вернуться в Киев. Франция рядом, чтобы поддержать Украину", - отметила она в украиноязычной подписи к фото.

Bonjour l'Ukraine 🇺🇦, la France 🇨🇵 est à vos côtés. #Kiev



Good morning #Ukraine, it's good to be back. #Kyiv



Доброго ранку #Україно, я рада повернутися #Київ. Франція поруч, щоб підтримати Україну. pic.twitter.com/PoNlKfqqqN