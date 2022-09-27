До Києва приїхала глава МЗС Франції
До Києва приїхала міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.
Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з її публікацїі у Twitter з фото із Софіївської площі разом з послом Етьєном де Понсеном.
"Добрий день, Україно, рада повернутися до Києва. Франція поруч, щоб підтримати Україну", - зазначила вона в україномовному підписі до фото.
Bonjour l'Ukraine 🇺🇦, la France 🇨🇵 est à vos côtés. #Kiev— Catherine Colonna (@MinColonna) September 27, 2022
Good morning #Ukraine, it's good to be back. #Kyiv
Доброго ранку #Україно, я рада повернутися #Київ. Франція поруч, щоб підтримати Україну. pic.twitter.com/PoNlKfqqqN
Посол Етьєн де Понсен нагадав, що це вже третій її візит до Києва за останній час.
Нагадаємо, днями Катрін Колонна повідомила, що Франція спрямує в Україну місію підтримки для слідчих, які розслідують скоєні в Ізюмі воєнні злочини.