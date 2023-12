До Києва приїхала глава МЗС Франції

До Києва приїхала міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з її публікацїі у Twitter з фото із Софіївської площі разом з послом Етьєном де Понсеном.

"Добрий день, Україно, рада повернутися до Києва. Франція поруч, щоб підтримати Україну", - зазначила вона в україномовному підписі до фото.

Bonjour l'Ukraine 🇺🇦, la France 🇨🇵 est à vos côtés. #Kiev



Good morning #Ukraine, it's good to be back. #Kyiv



Доброго ранку #Україно, я рада повернутися #Київ. Франція поруч, щоб підтримати Україну. pic.twitter.com/PoNlKfqqqN