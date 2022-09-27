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До Києва приїхала глава МЗС Франції

"Європейська правда"Вівторок, 27 вересня 2022, 11:40

До Києва приїхала міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з її публікацїі у Twitter з фото із Софіївської площі разом з послом Етьєном де Понсеном.

"Добрий день, Україно, рада повернутися до Києва. Франція поруч, щоб підтримати Україну", - зазначила вона в україномовному підписі до фото.

Посол Етьєн де Понсен нагадав, що це вже третій її візит до Києва за останній час. 

Нагадаємо, днями Катрін Колонна повідомила, що Франція спрямує в Україну місію підтримки для слідчих, які розслідують скоєні в Ізюмі воєнні злочини.

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Теми: ФранціяМЗСУкраїна
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