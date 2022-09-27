Шестеро из освобожденных из плена РФ нацгвардейцев имеют тяжелые травмы

Шестеро из 118 освобожденных в результате последнего обмена из плена нацгвардейцев имеют тяжелые травмы, которые требуют длительного лечения и реабилитации.

Источник: начальник медицинского управления Нацгвардии полковник медицинской службы Денис Трегуб, которого цитирует пресс-служба НГУ

Детали: По его словам из 118 освобожденных 21 сентября из плена гвардейцев, 6 военнослужащих имеют осложнения и требуют длительного и комплексного лечения.

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Это последствия перенесенных минно-взрывных травм, акубаротравм, переломы конечностей.

У остальных освобожденных из плена гвардейцев - диагнозы и состояния, вызванные недостаточным питанием: белково-энергетическая пищевая недостаточность, миопатия, невропатия.

На этапе ранней реабилитации освобожденным из плена военнослужащим оказывают первичную медицинскую и психологическую помощь.

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Часть из них направлена в медицинские реабилитационные центры системы МВД. Организована военно-врачебная комиссия для тщательного обследования состояния здоровья и постановки диагноза.

Указано, что при необходимости, лечение освобожденных из плена нацгвардейцев будет организовано за рубежом - понимание такого механизма в Нацгвардии также есть.

В то же время представитель НГУ Руслан Музычук в комментарии УП отметил, что военнослужащие проходят реабилитацию в полном объеме за государственный счет, и что за 8 лет войны украинские врачи, в частности те, которые занимаются лечением военнослужащих, наработали большой опыт лечения подобных травм на достаточно высоком уровне.