ЕС осудил проведение и фальсификацию "референдумов" в оккупированных районах Украины

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил проведение незаконных "референдумов" на оккупированных территориях Украины и фальсификацию их результатов.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"ЕС осуждает проведение незаконных "референдумов" и их фальсифицированные результаты. Это еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне систематических нарушений прав человека.

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Мы высоко ценим мужество украинцев, которые продолжают противостоять и сопротивляться российскому вторжению", - написал Боррель.

EU denounces holding of illegal “referenda” and their falsified outcome.



This is another violation of Ukraine’s sovereignty + territorial integrity, amidst systematic abuses of human rights.



We commend the courage of Ukrainians, who continue to oppose & resist Russian invasion. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 28, 2022

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Как сообщалось, Европейский Союз введет санкции против организаторов так называемых референдумов в четырех оккупированных областях Украины, которые Россия осуществляет с целью аннексии.

Президент Владимир Зеленский после встречи с главой МИД Франции Катрин Колонной во вторник заявил, что Украина ожидает максимально жесткой реакции международных партнеров на "референдумы".