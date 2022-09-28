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ЄС засудив проведення і фальсифікацію "референдумів" в окупованих районах України

"Європейська правда"Середа, 28 вересня 2022, 11:47

Голова Європейської дипломатії Жозеп Боррель засудив проведення незаконних "референдумів" на окупованих територіях України і фальсифікацію їхніх результатів.

Як передає "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"ЄС засуджує проведення незаконних "референдумів" та їхні сфальсифіковані результати. Це ще одне порушення суверенітету та територіальної цілісності України на тлі систематичних порушень прав людини.

Ми високо цінуємо мужність українців, які продовжують протистояти та чинити опір російському вторгненню", - написав Боррель.

Як повідомлялося, Європейський Союз запровадить санкції проти організаторів так званих референдумів у чотирьох окупованих областях України, які Росія здійснює з метою анексії.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з главою МЗС Франції Катрін Колонною у вівторок заявив, що Україна очікує максимально жорсткої реакції міжнародних партнерів на "референдуми".

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Теми: референдумЄСУкраїнавійна
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