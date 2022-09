ЄС засудив проведення і фальсифікацію "референдумів" в окупованих районах України

Голова Європейської дипломатії Жозеп Боррель засудив проведення незаконних "референдумів" на окупованих територіях України і фальсифікацію їхніх результатів.

Як передає "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"ЄС засуджує проведення незаконних "референдумів" та їхні сфальсифіковані результати. Це ще одне порушення суверенітету та територіальної цілісності України на тлі систематичних порушень прав людини.

Ми високо цінуємо мужність українців, які продовжують протистояти та чинити опір російському вторгненню", - написав Боррель.

EU denounces holding of illegal “referenda” and their falsified outcome.



This is another violation of Ukraine’s sovereignty + territorial integrity, amidst systematic abuses of human rights.



We commend the courage of Ukrainians, who continue to oppose & resist Russian invasion.