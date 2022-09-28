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ЄС засудив проведення і фальсифікацію "референдумів" в окупованих районах України

"Європейська правда"Середа, 28 вересня 2022, 11:47

Голова Європейської дипломатії Жозеп Боррель засудив проведення незаконних "референдумів" на окупованих територіях України і фальсифікацію їхніх результатів.

Як передає "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"ЄС засуджує проведення незаконних "референдумів" та їхні сфальсифіковані результати. Це ще одне порушення суверенітету та територіальної цілісності України на тлі систематичних порушень прав людини.

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Ми високо цінуємо мужність українців, які продовжують протистояти та чинити опір російському вторгненню", - написав Боррель.

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Як повідомлялося, Європейський Союз запровадить санкції проти організаторів так званих референдумів у чотирьох окупованих областях України, які Росія здійснює з метою анексії.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з главою МЗС Франції Катрін Колонною у вівторок заявив, що Україна очікує максимально жорсткої реакції міжнародних партнерів на "референдуми".

Теми: референдумЄСУкраїнавійна
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