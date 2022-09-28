Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Шольц предостерег Путина от применения ядерного оружия: оставьте эту идею

"Европейская правда"Среда, 28 сентября 2022, 12:59

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал российского президента Владимира Путина воздержаться от применения ядерного оружия в войне против Украины.

Об этом он сказал в интервью Neuen Osnabrücker Zeitung, сообщает "Европейская правда".

"Кто знает? Однако, как и президент США Джо Байден, я хочу четко сказать России: оставьте эту идею!" - сказал он, отвечая на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия.

В интервью Шольц также назвал частичную мобилизацию российских вооруженных сил "актом отчаяния и несколько панической реакцией на неудачи российских вооруженных сил на востоке Украины", что вызвало значительное волнение в России. "Путин добавляет ошибки к ошибкам", - сказал канцлер.

"Владимир Путин мог бы немедленно прекратить эту войну, выведя свои войска, а затем вступив в переговоры с Киевом", - отметил Шольц.

Как известно, утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию и заявил, что "не блефует" угрозами применения ядерного оружия, при этом утверждая, что ядерные угрозы начались со стороны стран Запада, а не Кремля.

Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".

ВИДЕО ДНЯ

По данным СМИ, в западных столицах продумывают сценарии реагирования на случай, если президент РФ Владимир Путин начнет реализовывать ядерные угрозы в отношении Украины - хотя считают это очень маловероятным - и направляют Кремлю предупреждения о последствиях.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не считает угрозы Путина блефом, акцентировав на создании силами РФ опасности для украинских АЭС.

О возможных сценариях реагирования Запада читайте в статье "ЕвроПравды" Каким будет ответ Запада на ядерный удар РФ по Украине

Присоединяйтесь к Клубу читателей

Темы: ШольцПутинядерное оружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

США выделяют Украине военной помощи на $1,1 млрд: в пакете – 18 HIMARS

РосСМИ поговорили с контрактником из Бучи: российские военные пьянствовали и убивали мужчин

Попытка Трухина подкупить полицию: НАБУ завершило расследование

СМИ раскрыли, какие новые санкции против России рассматривают США и ЕС

Спецслужбы допускают, что трубы "Северных потоков" непригодны навсегда – СМИ

Генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ зайдут в Крым

Все новости...
Шольц
Шольц на Генассамблее ООН: Мы не примем мир на условиях России
Шольц снова объяснил позицию по танкам для Украины: не хочет "действовать в одиночку"
Шольц: Реакция Германии на аннексию Крыма должна была быть жестче
Последние новости
00:58
За освобождение Харьковщины Зеленский наградил 320 военных
00:28
"Мы абсолютно не причастны" – Пентагон об утечках газа на "Северных потоках"
00:04
Погибли сразу. История семьи, которую россияне убили в Изюме
23:52
Подробности новых санкций ЕС: без алмазов, но против мыла и туалетной бумаги – СМИ
23:42
Президент Молдовы: если наш нейтралитет нарушат, мы должны защищаться
23:34
Командиры из "Азовстали" скоро увидятся с родными – Зеленский
23:21
Российская ракета попала в предприятие в Кривом Роге – там значительные разрушения
23:12
Украина получит четыре системы ПВО IRIS-T вместо одной
23:10
Детский омбудсмен РФ заявила, что депортированные дети из Мариуполя якобы полюбили Россию
23:09
Победа Украины может поспособствовать решению проблемы Приднестровья - президент Молдовы
Все новости...