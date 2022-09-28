Шольц предостерег Путина от применения ядерного оружия: оставьте эту идею

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал российского президента Владимира Путина воздержаться от применения ядерного оружия в войне против Украины.

Об этом он сказал в интервью Neuen Osnabrücker Zeitung, сообщает "Европейская правда".

"Кто знает? Однако, как и президент США Джо Байден, я хочу четко сказать России: оставьте эту идею!" - сказал он, отвечая на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия.

В интервью Шольц также назвал частичную мобилизацию российских вооруженных сил "актом отчаяния и несколько панической реакцией на неудачи российских вооруженных сил на востоке Украины", что вызвало значительное волнение в России. "Путин добавляет ошибки к ошибкам", - сказал канцлер.

"Владимир Путин мог бы немедленно прекратить эту войну, выведя свои войска, а затем вступив в переговоры с Киевом", - отметил Шольц.

Как известно, утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию и заявил, что "не блефует" угрозами применения ядерного оружия, при этом утверждая, что ядерные угрозы начались со стороны стран Запада, а не Кремля.

Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".

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По данным СМИ, в западных столицах продумывают сценарии реагирования на случай, если президент РФ Владимир Путин начнет реализовывать ядерные угрозы в отношении Украины - хотя считают это очень маловероятным - и направляют Кремлю предупреждения о последствиях.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не считает угрозы Путина блефом, акцентировав на создании силами РФ опасности для украинских АЭС.

О возможных сценариях реагирования Запада читайте в статье "ЕвроПравды" Каким будет ответ Запада на ядерный удар РФ по Украине