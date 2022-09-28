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Шольц застеріг Путіна від застосування ядерної зброї: облиште цю ідею

"Європейська правда"Середа, 28 вересня 2022, 12:59

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав російського президента Владіміра Путіна утриматись від застосування ядерної зброї у війні проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю Neuen Osnabrücker Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

"Хто знає? Однак, як і президент США Джо Байден, я хочу чітко сказати Росії: облиште цю ідею!" - сказав він, відповідаючи на питання щодо можливості застосування Росією ядерної зброї.

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В інтерв’ю Шольц також назвав часткову мобілізацію російських збройних сил "актом відчаю та дещо панічною реакцією на невдачі російських збройних сил на сході України", що викликало значне хвилювання в Росії. "Путін додає помилки до помилок", - сказав канцлер.

"Владімір Путін міг би негайно припинити цю війну, вивівши свої війська, а потім вступивши в переговори з Києвом" - зазначив Шольц.

Як відомо, вранці 21 вересня президент РФ Владімір Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію та заявив, що "не блефує" погрозами застосування ядерної зброї, при цьому стверджуючи, ніби ядерні погрози почалися з боку країн Заходу, а не Кремля.

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Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

За даними ЗМІ, в західних столицях продумують плани реагування на випадок, якщо президент РФ Владімір Путін почне реалізовувати ядерні погрози щодо України - хоча вважають це дуже малоймовірним - та надсилають Кремлю попередження про наслідки.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не вважає погрози Путіна блефом, акцентувавши на створенні силами РФ небезпеки для українських АЕС.

Про можливі сценарії реагування Заходу читайте у статті "ЄвроПравди": Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні.

Теми: ШольцПутінядерна зброя
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