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В Пентагоне уточнили: поставки 18 новых HIMARS Украине займут несколько лет

"Европейская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 08:36

В последний пакет военной помощи США включен широкий спектр важного боевого оборудования, но часть, в том числе и новые установки HIMARS, направлена на поддержку оборонных потребностей Украины в долгосрочной перспективе.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона во время брифинга в среду, сообщает "Европейская правда".

Последний пакет помощи включает 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем вместе с соответствующими боеприпасами. В рамках программы USAI Соединенные Штаты будут закупать эти системы у производителя с целью предоставления их Украине, а не изымать их непосредственно из американских военных запасов, как это было сделано ранее с 16-ю реактивными системами HIMARS, отправленными в Украину.

По словам высокопоставленного чиновника оборонного ведомства США, прибытие последних обещанных Украине HIMARS может занять некоторое время.

"Закупка и доставка этих систем HIMARS и соответствующих боеприпасов займет несколько лет. Сегодняшнее объявление - это лишь начало процесса закупки", - сказал чиновник.

Хотя долгосрочная закупка вновь созданных HIMARS для Украины не мешает США продолжать изымать существующие системы из арсенала в случае необходимости, она служит большей цели - иметь эти системы по контракту и в резерве для поставки позже, сказал чиновник.

"Если мы не инвестируем сегодня, чтобы закупить HIMARS на будущее, их не будет, когда они понадобятся украинским вооруженным силам в будущем", - сказал чиновник. "Это действительно значительная инвестиция, и она предназначена для того, чтобы в будущем Украина имела то, что ей нужно на долгосрочную перспективу для сдерживания будущих угроз. Это никоим образом не исключает того, что мы будем продолжать инвестировать в их нынешние силы, используя возможности, которые доступны сегодня, и которые мы можем получить сегодня из американских запасов", - пояснил он.

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Как отмечается, планирование будущих оборонных потребностей Украины, после завершения войны, не является новой концепцией. В апреле министр обороны США Ллойд Остин провел первое из серии заседаний Украинской контактной группы по вопросам обороны. Первая встреча состоялась в Германии. Тогда министр отметил необходимость обеспечения не только насущных потребностей Украины, но и ее будущих оборонных потребностей. 

"Украина нуждается в нашей помощи, чтобы победить сегодня. И они все еще будут нуждаться в нашей помощи, когда война закончится", - сказал Остин.

Также в последний пакет помощи США входят 150 "Хамви", 150 тактических автомобилей, оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов, бронежилеты и ряд тактических защищенных систем связи, систем наблюдения и оптики.

Чиновник Пентагона также сообщил, что пакет включает 20 многофункциональных радаров, которые могут отслеживать воздушные объекты и угрозы, включая минометный и артиллерийский огонь, а также вражеские беспилотные летательные аппараты.

Темы: СШАоружиевойна
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