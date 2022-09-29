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Меркель посоветовала не пренебрегать ядерными угрозами Путина

"Европейская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 09:01

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, которая имеет опыт тесного взаимодействия й президентом РФ Владимиром Путиным, посоветовала всерьез относиться к его ядерным угрозам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesspiegel.

"Вы должны серьезно относиться к его словам", - сказала Меркель.

"Воспринимать слова серьезно, не отвергая их с самого начала как блеф, а относиться к ним серьезно - это отнюдь не признак слабости или умиротворения, а признак политической смекалки", - пояснила она.

Как известно, утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию и заявил, что "не блефует" угрозами применения ядерного оружия, при этом утверждая, что ядерные угрозы начались со стороны стран Запада, а не Кремля.

Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".

По данным СМИ, в западных столицах продумывают сценарии реагирования на случай, если президент РФ Владимир Путин начнет реализовывать ядерные угрозы в отношении Украины - хотя считают это очень маловероятным - и направляют Кремлю предупреждения о последствиях.

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Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не считает угрозы Путина блефом, акцентировав на создании силами РФ опасности для украинских АЭС.

О возможных сценариях реагирования Запада читайте в статье "ЕвроПравды" Каким будет ответ Запада на ядерный удар РФ по Украине.

Темы: Путинядерное оружиеМеркельвойна
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