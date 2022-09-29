Меркель порадила не легковажити ядерними погрозами Путіна

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка має досвід тісної взаємодії ї президентом РФ Владіміром Путіним, порадила всерйоз ставитися до його ядерних погроз.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesspiegel.

"Ви повинні серйозно ставитися до його слів", - сказала Меркель.

"Сприймати слова серйозно, не відкидаючи їх з самого початку як блеф, а ставитися до них серйозно - це аж ніяк не ознака слабкості чи умиротворення, а ознака політичної кмітливості" – пояснила вона.

Як відомо, вранці 21 вересня президент РФ Владімір Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію та заявив, що "не блефує" погрозами застосування ядерної зброї, при цьому стверджуючи, ніби ядерні погрози почалися з боку країн Заходу, а не Кремля.

Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

За даними ЗМІ, в західних столицях продумують плани реагування на випадок, якщо президент РФ Владімір Путін почне реалізовувати ядерні погрози щодо України - хоча вважають це дуже малоймовірним - та надсилають Кремлю попередження про наслідки.

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Президент України Володимир Зеленський сказав, що не вважає погрози Путіна блефом, акцентувавши на створенні силами РФ небезпеки для українських АЕС.

Про можливі сценарії реагування Заходу читайте у статті "ЄвроПравди": Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні.