Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Меркель порадила не легковажити ядерними погрозами Путіна

"Європейська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 09:01

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка має досвід тісної взаємодії ї президентом РФ Владіміром Путіним, порадила всерйоз ставитися до його ядерних погроз.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesspiegel.

"Ви повинні серйозно ставитися до його слів", - сказала Меркель.

"Сприймати слова серйозно, не відкидаючи їх з самого початку як блеф, а ставитися до них серйозно - це аж ніяк не ознака слабкості чи умиротворення, а ознака політичної кмітливості" – пояснила вона.

Як відомо, вранці 21 вересня президент РФ Владімір Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію та заявив, що "не блефує" погрозами застосування ядерної зброї, при цьому стверджуючи, ніби ядерні погрози почалися з боку країн Заходу, а не Кремля.

Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

За даними ЗМІ, в західних столицях продумують плани реагування на випадок, якщо президент РФ Владімір Путін почне реалізовувати ядерні погрози щодо України - хоча вважають це дуже малоймовірним - та надсилають Кремлю попередження про наслідки.

ВІДЕО ДНЯ

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не вважає погрози Путіна блефом, акцентувавши на створенні силами РФ небезпеки для українських АЕС.

Про можливі сценарії реагування Заходу читайте у статті "ЄвроПравди": Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні.

Теми: Путінядерна зброяМеркельвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Заборона на удари по Росії поширюється тільки на HIMARS зі США - посол

Трьох морпіхів повернули з окупованої території, де вони ховалися 6 місяців

доповнено, фотоУ Миколаєві через обстріл стався вибух біля зупинки: 3 загиблих, 12 поранених

США закуплять у Південної Кореї озброєння для України на майже $3 млрд, доставлять через Чехію - ЗМІ

Зеленський скликає на п'ятницю РНБО

відеоУкраїна виміняла ще 4 морпіха та 2 цивільних

Усі новини...
Путін
Пєсков: Путін не планує робити окремого звернення за "результатами" псевдореферендумів
Шольц застеріг Путіна від застосування ядерної зброї: облиште цю ідею
ISW прогнозує, як Росія "переформулює своє вторгнення в Україну"
Останні новини
21:26
Резніков: Втягнути Білорусь у війну означало б включити для України третій ленд-ліз
21:16
Ердоган поговорив із Путіним – досі не втрачає надій стати посередником
20:58
США звинуватили російського олігарха Дерипаску в порушенні санкцій
20:52
Білорусь готує аеродроми й залізницю для приймання військ – Генштаб
20:48
Як на Донбасі проходив фейковий референдум по приєднанню до Росії - репортаж
20:43
Заборона на удари по Росії поширюється тільки на HIMARS зі США - посол
20:42
Зеленський звернувся до корінних народів Росії: Боріться, щоб не загинути
20:33
Генсек ООН засудив наміри Кремля анексувати українські території після "референдумів"
20:22
Немає жодних обмежень для застосування зброї США в Криму - посол
20:16
США серйозно ставляться до ядерних погроз РФ, посилають сигнали Кремлю - посол
Усі новини...