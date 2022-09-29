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Меркель порадила не легковажити ядерними погрозами Путіна

"Європейська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 09:01

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка має досвід тісної взаємодії ї президентом РФ Владіміром Путіним, порадила всерйоз ставитися до його ядерних погроз.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesspiegel.

"Ви повинні серйозно ставитися до його слів", - сказала Меркель.

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"Сприймати слова серйозно, не відкидаючи їх з самого початку як блеф, а ставитися до них серйозно - це аж ніяк не ознака слабкості чи умиротворення, а ознака політичної кмітливості" – пояснила вона.

Як відомо, вранці 21 вересня президент РФ Владімір Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію та заявив, що "не блефує" погрозами застосування ядерної зброї, при цьому стверджуючи, ніби ядерні погрози почалися з боку країн Заходу, а не Кремля.

Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

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За даними ЗМІ, в західних столицях продумують плани реагування на випадок, якщо президент РФ Владімір Путін почне реалізовувати ядерні погрози щодо України - хоча вважають це дуже малоймовірним - та надсилають Кремлю попередження про наслідки.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не вважає погрози Путіна блефом, акцентувавши на створенні силами РФ небезпеки для українських АЕС.

Про можливі сценарії реагування Заходу читайте у статті "ЄвроПравди": Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні.

Теми: Путінядерна зброяМеркельвійна
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