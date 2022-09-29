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Финляндия закрывает границу для российских туристов с 30 сентября

"Европейская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 14:09

Правительство Финляндии приняло решение существенно ограничить пассажирское движение на восточной границе с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Поездки с целью туризма в Финляндию или через Финляндию в другие страны после этого в основном станут невозможными.

"Ограничения вступят в силу завтра, в пятницу, и будут действовать до дальнейшего уведомления. Решение в принципе имеет целью полностью предотвратить российский туризм в Финляндию и связанный с ним транзит через Финляндию", - заявил Хаависто.

Правительство обосновывает свое решение угрозой международным отношениям. На практике, исходя из Шенгенских правил, пограничным органам предоставляется возможность интерпретировать, что российский турист угрожает международным отношениям Финляндии.

"Пограничная служба принимает во внимание эту угрозу и на основании этого человеку может быть отказано во въезде или вынесено отрицательное решение по заявлению о выдаче визы", - пояснил Хаависто.

Правительство объясняет применение нормы об угрозе международным отношениям дискуссиями с руководством Украины, возможностями обхода ограничений на полеты со стороны ЕС и отношениями Финляндии со странами Балтии и Польшей.

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Так называемые референдумы на Востоке Украины и взрыв газопровода "Северный поток" в Балтийском море также повлияли на оценку.

Кроме ограничения, существует перечень из около десяти пунктов, на основании которых можно приехать в Финляндию с туристической визой в будущем.

Например, по-прежнему можно посетить семью или родственников. Другими уважительными причинами могут быть, например, участие во вступительном экзамене в финское учебное заведение. Причина также может быть связана с финансами или работой, например, необходимая командировка или другая согласованная причина, например, собеседование на работу.

По оценкам, пограничное движение сократится до половины нынешнего уровня, но в настоящее время новые визы выдаются на уровне около 2% от пиковых лет до эпохи коронавируса.

В правительстве также отметили, что есть проблема с сотнями тысяч ранее выданных виз, которые все еще остаются действительными.

Новое положение может сделать недействительными визы, ранее выданные Финляндией, но не может отменить визы, выданные другими странами Шенгенской зоны. Зато пограничные органы могут не допустить лицо к въезду в Финляндию, если оно имеет визу, выданную другой страной.

Как сообщалось, в течение 19-25 сентября в страны Европейского Союза со стороны России въехали 66 тысяч россиян, что на 30% больше, чем неделей ранее - всплеск пришелся на объявление российскими властями так называемой частичной мобилизации. Следует отметить, что РФ развернула мобильный мобилизационный пункт на границе с Финляндией.

Темы: ФинляндиямобилизацияРосcияграница
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