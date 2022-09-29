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Папа Римский рассказал о своем участии в крупнейшем обмене пленными между Украиной и РФ

"Европейская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 17:57

Папа Римский Франциск заявил, что способствовал крупнейшему с начала полномасштабной войны обмену военнопленными между Россией и Украиной.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Civiltà Cattolica, об этом Франциск рассказал во время встречи с иезуитами в Казахстане еще 15 сентября, но подробности того разговора стали известны только сейчас.

Папа Римский напомнил, что сразу после начала российского вторжения пошел в посольство РФ в Ватикане, а также принимал украинского посла и дважды говорил по телефону с Владимиром Зеленским.

"Ко мне приезжали некоторые украинские посланники... Также прибыл военный начальник, ответственный за обмен пленными, опять же с религиозным советником президента Зеленского. На этот раз мне принесли список из более 300 заключенных. Они просили меня сделать что-то, чтобы осуществить обмен. Я сразу же позвонил российскому послу, чтобы узнать, можно ли что-то сделать, можно ли ускорить обмен пленными", - рассказал Франциск.

Он также повторил, что не раз осуждал войну России против Украины, несмотря на критику.

"Я назвал вторжение в Украину неприемлемой, отвратительной, бессмысленной, варварской, кощунственной агрессией... Читайте все заявления!" - сказал Папа Римский.

Напомним, вечером 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. Среди освобожденных также пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, бойцы теробороны, таможенники и гражданские. Это самый крупный обмен пленными между Украиной и РФ с 24 февраля.

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Ранее Папа Римский отметился неоднозначными заявлениями и действиями относительно войны в Украине. Так, он утверждал, что войну спровоцировали, критиковал поставки Украине оружия, а также возлагал по крайней мере часть ответственности за войну на НАТО.

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Темы: Папа Римскийобмен
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