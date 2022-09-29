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Папа Римський розповів про свою участь в найбільшому обміні полонених між Україною і РФ

"Європейська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 17:57

Папа Римський Франциск заявив, що сприяв найбільшому з початку повномасштабної війни обміну військовополонених між Росією та Україною.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Civiltà Cattolica, про це Франциск розповів під час зустрічі з єзуїтами в Казахстані ще 15 вересня, але подробиці тієї розмови стали відомі лише зараз.

Папа Римський нагадав, що одразу після початку російського вторгнення пішов до посольства РФ к Ватикані, а також приймав українського посла та загалом двічі говорив по телефону з Володимиром Зеленським.

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"До мене приїжджали деякі українські посланці… Також прибув військовий начальник, відповідальний за обмін полоненими, знову ж таки з релігійним радником президента Зеленського. Цього разу мені принесли список з понад 300 ув'язнених. Вони просили мене зробити щось, щоб здійснити обмін. Я одразу ж зателефонував російському послу, щоб дізнатися, чи можна щось зробити, чи можна прискорити обмін полоненими", – розповів Франциск.

Він також повторив, що не раз засуджував війну Росії проти України попри критику.

"Я назвав вторгнення в Україну неприйнятною, огидною, безглуздою, варварською, блюзнірською агресією... Читайте всі заяви!" – сказав Папа Римський.

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Нагадаємо, ввечері 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, бійці тероборони, митники й цивільні. Це найбільший обмін полоненими між Україною та РФ з 24 лютого.

Раніше Папа Римський відзначився неоднозначними заявами й діями щодо війни в Україні. Так, він стверджував, що війну спровокуваликритикував постачання Україні зброї, а також покладав принаймні частину відповідальності за війну на НАТО.

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Теми: Папа Римськийобмін
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