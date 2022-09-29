ВСУ отбили атаки оккупантов возле 11 населенных пунктов – Генштаб

За текущие сутки Вооруженные силы отбили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Отрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское, Выемка, Павловка и Безымянное.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: За текущие сутки противник нанес 4 ракетных и 4 авиационных удара, совершил более 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От вражеских ударов пострадало более 20 населенных пунктов. Среди них - Краматорск, Бахмут, Кривой Рог, Днепр, Николаев, Никополь, Павловка, Высокополье, Мирное. Также, в результате удара по Зеленодольской ТЭС пострадало более 10 гражданских лиц.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении - в районе Сеньковки Черниговской области;

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на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Ветеринарное, Сосновка, Стрелечья, Красное, Глубокое, Колодязное, Двуречная, Грушевка, Сеньково и Оскол;

на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Новый Мир, Екатериновка, Новое, Новоселовка, Богородичное, Пришиб, Голубые Озера, Щуровое, Донецкое, Старый Караван, Диброва, Райгородок, Озерное, Закитное и Верхнекаменское;

на Бахмутском направлении - Раздоловка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Ивановское, Веселая Долина, Отрадовка, Зайцево и Торецк;

на Авдеевском направлении - в районах населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Опытное, Пески и Марьинка;

на Новопавловском направлении - Времовка, Великая Новоселка, Новополье, Нескучное и Новоукраинка;

на Запорожском направлении - Темировка, Яблочное, Успеновка, Полтавка, Железнодорожное, Гуляйполе, Волшебное, Дорожнянка, Каменское, Малая Токмачка, Белогорье, Красное.

На Южнобугском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более 35 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. В частности, Никополь, Высокополье, Архангельское, Осокоровка, Терновка, Белогорка, Сухой Ставок, Благодатное, Ольгино, Лиманы, Правдино и Мирное.

Руководство оккупантов продолжает пытаться восстановления боеспособности подразделений, которые понесли потери. Так, на временно оккупированной территории Донецкой области так называемая "местная власть" проводит призыв и подготовку еще 250 заключенных. Они в ближайшие дни будут направлены на доукомплектование подразделений, находящихся на передовых позициях.

Захватчики продолжают нести потери. В частности, подтверждено поражение сосредоточения живой силы и военной техники противника в районе Новой Кубани Херсонской области, что привело также к детонации боеприпасов. Потери врага уточняются.

По уточненной информации, в результате огневого поражения оккупантов в районе Софиевки Бердянского района Запорожской области, враг потерял более 40 человек ранеными и около 15 погибшими.

Кроме того, в лечебные учреждения города Старобельск Луганской области за последние дни доставлено более 200 раненых захватчиков.

Для поддержки действий наземных группировок, авиация ВСУ в течение суток нанесла 7 ударов. Подтверждено поражение одного опорного пункта, десяти мест скопления вооружения и военной техники, а также шести зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили БпЛА.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки, в частности, поразили 4 командных пункта, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и 6 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.