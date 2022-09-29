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Министр обороны Британии совершил тайный визит в Киев

"Европейская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 23:13
Министр обороны Британии совершил тайный визит в Киев
Бен Уоллес, фото: Getty Images

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в четверг сообщил, что на этой неделе посещал Киев, где в частности встречался с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Как сообщает "Европейская правда", такое Уоллес написал в Twitter.

"На этой неделе имел удовольствие посетить своего хорошего друга Алексея Резникова в Киеве, где обсудил увеличение военной помощи Украине. Наша поддержка их борьбы против российской агрессии становится все крепче, и мы продолжим ее и в 2023 году, и в дальнейшем!" - говорится в твите.

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До сих пор ни британская, ни украинская стороны не сообщали о визите Бена Уоллеса в Украину. Неизвестны также и подробности его встречи с Алексеем Резниковым.

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Накануне премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провела телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским - говорили, в частности, о так называемых референдумах на оккупированных территориях Украины.

Как известно, Великобритания первой объявила санкции в ответ на фиктивные референдумы, которые Россия организовала в четырех регионах Украины в нарушение международного права.

Темы: ВеликобританияУкраинавойнаРезников
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