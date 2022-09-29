Министр обороны Британии совершил тайный визит в Киев

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в четверг сообщил, что на этой неделе посещал Киев, где в частности встречался с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Как сообщает "Европейская правда", такое Уоллес написал в Twitter.

"На этой неделе имел удовольствие посетить своего хорошего друга Алексея Резникова в Киеве, где обсудил увеличение военной помощи Украине. Наша поддержка их борьбы против российской агрессии становится все крепче, и мы продолжим ее и в 2023 году, и в дальнейшем!" - говорится в твите.

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Delighted to have visited my good friend Oleksii Reznikov @oleksiireznikov in Kyiv this week to discuss more military aid and help to Ukraine. Our support to their fight against Russian aggression goes from strength to strength and will continue all through 2023 and beyond! 🇺🇦 🇬🇧 — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) September 29, 2022

До сих пор ни британская, ни украинская стороны не сообщали о визите Бена Уоллеса в Украину. Неизвестны также и подробности его встречи с Алексеем Резниковым.

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Накануне премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провела телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским - говорили, в частности, о так называемых референдумах на оккупированных территориях Украины.

Как известно, Великобритания первой объявила санкции в ответ на фиктивные референдумы, которые Россия организовала в четырех регионах Украины в нарушение международного права.