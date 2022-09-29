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Міністр оборони Британії здійснив таємний візит до Києва

"Європейська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 23:13
Міністр оборони Британії здійснив таємний візит до Києва
Бен Воллес, фото: Getty Images

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у четвер повідомив, що цього тижня відвідував Київ, де зокрема зустрічався з українським колегою Олексієм Резніковим.

Як повідомляє "Європейська правда", таке Воллес написав у Twitter.

"Цього тижня мав приємність відвідати свого доброго друга Олексія Резнікова в Києві, де обговорив збільшення військової допомоги Україні. Наша підтримка їхньої боротьби проти російської агресії стає все міцнішою, і ми продовжимо її і в 2023 році, й надалі!" – йдеться у твіті.

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Досі ані британська, ані українська сторони не повідомляли про візит Бена Воллеса до України. Невідомі також і подробиці його зустрічі з Олексієм Резніковим.

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Напередодні прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс у середу провела телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським – говорили зокрема про так звані референдуми на окупованих територіях України.

Як відомо, Британія першою оголосила санкції у відповідь на фіктивні референдуми, які Росія організувала в чотирьох регіонах України в порушення міжнародного права.

Теми: Велика БританіяУкраїнавійнаРезніков
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