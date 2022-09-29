Міністр оборони Британії здійснив таємний візит до Києва

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у четвер повідомив, що цього тижня відвідував Київ, де зокрема зустрічався з українським колегою Олексієм Резніковим.

Як повідомляє "Європейська правда", таке Воллес написав у Twitter.

"Цього тижня мав приємність відвідати свого доброго друга Олексія Резнікова в Києві, де обговорив збільшення військової допомоги Україні. Наша підтримка їхньої боротьби проти російської агресії стає все міцнішою, і ми продовжимо її і в 2023 році, й надалі!" – йдеться у твіті.

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Delighted to have visited my good friend Oleksii Reznikov @oleksiireznikov in Kyiv this week to discuss more military aid and help to Ukraine. Our support to their fight against Russian aggression goes from strength to strength and will continue all through 2023 and beyond! 🇺🇦 🇬🇧 — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) September 29, 2022

Досі ані британська, ані українська сторони не повідомляли про візит Бена Воллеса до України. Невідомі також і подробиці його зустрічі з Олексієм Резніковим.

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Напередодні прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс у середу провела телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським – говорили зокрема про так звані референдуми на окупованих територіях України.

Як відомо, Британія першою оголосила санкції у відповідь на фіктивні референдуми, які Росія організувала в чотирьох регіонах України в порушення міжнародного права.