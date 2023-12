Міністр оборони Британії здійснив таємний візит до Києва

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у четвер повідомив, що цього тижня відвідував Київ, де зокрема зустрічався з українським колегою Олексієм Резніковим.

Як повідомляє "Європейська правда", таке Воллес написав у Twitter.

"Цього тижня мав приємність відвідати свого доброго друга Олексія Резнікова в Києві, де обговорив збільшення військової допомоги Україні. Наша підтримка їхньої боротьби проти російської агресії стає все міцнішою, і ми продовжимо її і в 2023 році, й надалі!" – йдеться у твіті.

Реклама:

Delighted to have visited my good friend Oleksii Reznikov @oleksiireznikov in Kyiv this week to discuss more military aid and help to Ukraine. Our support to their fight against Russian aggression goes from strength to strength and will continue all through 2023 and beyond! 🇺🇦 🇬🇧