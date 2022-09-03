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Силовики разоблачили две ботофермы на почти 7 тысяч фейковых Facebook-аккаунтов

Ирина БалачукСуббота, 3 сентября 2022, 13:36
Силовики разоблачили две ботофермы на почти 7 тысяч фейковых Facebook-аккаунтов
Фото СБУ

Служба безопасности заблокировала еще две ботофермы, которые вместе насчитывали около 7 тысяч фейковых аккаунтов и распространяли деструктивный контент в Facebook.

Источник: ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и Киевская городская прокуратура в Facebook

Дословно СБУ: "Киберспециалисты СБУ ликвидировали еще 2 ботофермы: в Киевской и Одесской областях. "Армию ботов" в почти 7 тысяч аккаунтов использовали для распространения деструктивного контента, в частности для: дискредитации Сил обороны Украины и руководства государства, оправдания вооруженной агрессии РФ и расшатывания общественно-политической ситуации в стране".

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Детали: Одну ботоферму на 5 тысяч аккаунтов создал и администрировал 24-летний уроженец Запорожской области, проживающий на Киевщине. 

 
фото сбу 

Для конспирации он регистрировал фейковые аккаунты через российские электронные адреса и виртуальные номера российских и белорусских мобильных операторов. В редких случаях для их верификации использовал поддельные документы украинских граждан.

"Готовых" ботов злоумышленник сдавал в аренду или продавал заинтересованным лицам.

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Его "клиентами" были представители пиар-подразделений политических партий и граждане России, продвигающие в украинском информпространстве деструктивные и провокационные материалы.

Во время обысков по адресу проживания администратора "бот-сети" в г. Белая Церковь изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности и специальное программное обеспечение. 

 
фото сбу

Организатору ботофермы готовят уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронных коммуникационных сетей) УКУ.

Еще одну ботоферму организовали четверо местных жителей Одесской области. Злоумышленники создавали и продвигали аккаунты в соцсетях и мессенджерах. Для распространения панических настроений в регионе разгоняли дезинформацию и фейковые новости с фронтов.

В ходе обысков по адресам проживания дельцов изъяли компьютерную технику, 4 сервера, более 250 USB-модемов и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. А также банковские карты, через которые происходили расчеты с "клиентами", и более 400 SIM-карт операторов мобильной связи.

После проведения экспертиз будут решать вопрос об объявлении фигурантам о подозрениях по ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) УКУ.

Предыстория: 

  • 2 августа Служба безопасности сообщила о ликвидации миллионной ботофермы, работавшую для дискредитации президента Владимира Зеленского и "расшатывания общественно-политической ситуации" по заказу одной из политсил.
  • 28 августа в СБУ сообщили, что в Киеве разоблачили мощную ботоферму, которую вражеская интернет-агентура использовала для дискредитации Украины перед международным сообществом.

Темы: СБУсоцсетипропаганда
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