СБУ разоблачила мощную ботоферму, которая работала на РФ против "Крымской платформы"

В Службе безопасности сообщили, что в Киеве разоблачили мощную ботоферму, враждебная интернет-агентура использовала ее для дискредитации Украины перед международным сообществом.

Источник: СБУ

Детали: Как отметили в пресс-службе ведомства, по заданию своих "кураторов" злоумышленники распространяли через соцсети антиукраинские лозунги и дезинформацию о результатах проведения "Крымской платформы". Основная деятельность злоумышленников была сфокусирована в сетях Facebook, Instagram и Tik-Tok.

Для распространения искаженных фактов и откровенной дезинформации они администрировали более 15 тысяч анонимных аккаунтов, а свои сообщения публиковали от имени "рядовых граждан".

СБУ установила, что среди организаторов противоправной деятельности - четверо жителей Киева. Для осуществления информационно-подрывных операций они переоборудовали помещение одного из офисов в центральном районе столицы.

Дословно: "Деньги за "публикации" злоумышленники получали с территории РФ на запрещенные в Украине электронные платежные системы. Во время обысков в помещениях ботофермы правоохранители обнаружили 300 модемов для доступа в интернет, несколько тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи, десятки мобильных терминалов и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему".