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В Херсонской области детонирует склад с боекомплектом россиян – мэр

Ирина БалачукСуббота, 3 сентября 2022, 14:22
Скриншот из google.maps

В городе Олешки, что возле Херсона, детонирует склад с боекомплектом российских оккупантов.

Источник: Олешковский городской голова Евгений Рищук и спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук Telegram

Прямая речь Рищука: "Детонирует БК в районе промзоны уже минут 30".

Детали: В свою очередь спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на представителей Движения сопротивления "Юг" Украинской добровольческой армии сообщил, что в районе Олешек уничтожили технику оккупантов и слышно детонацию.

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Темы: Херсонская областьвойнаРосcия
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