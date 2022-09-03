В Херсонской области детонирует склад с боекомплектом россиян – мэр

В городе Олешки, что возле Херсона, детонирует склад с боекомплектом российских оккупантов.

Источник: Олешковский городской голова Евгений Рищук и спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук Telegram

Прямая речь Рищука: "Детонирует БК в районе промзоны уже минут 30".

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Детали: В свою очередь спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на представителей Движения сопротивления "Юг" Украинской добровольческой армии сообщил, что в районе Олешек уничтожили технику оккупантов и слышно детонацию.

Предыстория:

29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.