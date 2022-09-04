Командование "Юг": из-за российских обстрелов на Николаевщине погиб ребенок

В Березнеговатской общине Николаевской области ракета попала в частный дом, в результате чего погиб ребенок, еще двое детей и взрослый ранены.

Источник: оперативное командование "Юг"

Детали: Днем 3 сентября враг дважды атаковал Николаевщину ракетами воздушного базирования. Х-59, выпущенная из Су-35 по Центральному району Николаева, попала в частные дома, разрушила дом, хозяйственные постройки. Ранение получила хозяйка дома.

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Вторая ракета типа Х-31, выпущенная из Су-35, попала в частный дом в Березнеговатской общине. В результате разрушения дома погиб ребенок, еще двое детей и один взрослый член семьи ранены.

В течение дня двумя штурмовиками Су-25 и четырьмя Ми-8, тяжелой артиллерией, минометами, танками и реактивными системами залпового огня враг готовил по украинским позициям и мирным населенным пунктам.

После обеда дважды оккупационные войска ударили из "Ураганов" по Зеленодольской общине (в Криворожском районе Днепропетровской области – ред.). В Зеленодольске вражеские снаряды изуродовали несколько многоэтажек, магазин, админздания и объекты промышленной инфраструктуры. Пострадали 9 гражданских лиц, среди них – один ребенок.

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