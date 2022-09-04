Уже 3,5 тысяч ракет Россия выпустила по Украине - министр
По меньшей мере, 3,5 тысячи ракет РФ выпустила по Украине с начала полномасштабного военного вторжения, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
Источник: Стрелец, которого цитирует Центр стратегических коммуникаций
Детали: Стрелец объясняет, что взрывы ракет сопровождаются выбросами в атмосферный воздух, загрязнением грунтов и вод, гибелью флоры и фауны.
Отмечается, что около 200 тысяч квадратных километров территории нашей страны нуждается в разминировании.
Дословно: "Последствия российских обстрелов для экологии Украины мы будем ощущать не одно десятилетие".
Напомним: Противовоздушная оборона Украины достигла уровня эффективности, когда сбивается от 50 до 70% российских ракет.
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