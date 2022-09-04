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Взрыв в Чернигове: за медпомощью обратились 15 человек, из них 8 детей

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 сентября 2022, 17:30
Взрыв в Чернигове: за медпомощью обратились 15 человек, из них 8 детей
МЕСТО ВЗРЫВА В ЧЕРНИГОВЕ, ФОТО ОФИСА ГЕНПРОКУРОРА

В результате взрыва на детском мероприятии в Чернигове, который произошел 3 сентября, за медицинской помощью обратились 15 человек, из которых 8 детей.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона, и.о. генерального директора детской областной больницы Татьяна Лебедева в комментарии Суспільному

Прямая речь: "По состоянию на 16:19 обратились за медицинской помощью 15 человек, из них 8 детей и 7 взрослых.

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Двое детей и двое взрослых находятся в больницах. Один ребенок в тяжелом состоянии".

Детали: Чаус сообщил, что Государственное бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры активно занимается установлением обстоятельств происшествия.

"Мы должны ответить на два главных вопроса: 1) каким образом на мирном мероприятии для детей появились военные и 2) производное от первого – почему у военных было боевое оружие. Сейчас над этим работают следователи", – сказал глава ОВА.

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Он сообщил, что было обращение общественной организации о проведении мирного детского мероприятия с игровыми активностями.

"Никакого сообщения, что там будет какая-либо выставка военного вооружения или будут военные, не было. Если бы было сообщение, что там будут военные, мы бы вмешались в ситуацию, и военные бы в таких мероприятиях не участвовали", – пояснил Чаус.

Вместе с тем и.о. генерального директора детской областной больницы Татьяна Лебедева сообщила Суспільному, что наиболее пострадавшего в результате взрыва двухлетнего мальчика оперировали в субботу почти 7 часов. Состояние ребенка остается стабильно тяжелым.

Что предшествовало: Днем 3 сентября в исторической части Чернигова на мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, сработал гранатомет, произошел взрыв. Было известно о 4 пострадавших детях.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все виновные в взрыве в центре Чернигова будут наказаны и призвал местные власти не допустить повторения подобных случаев.

Темы: Черниговоружиедети
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